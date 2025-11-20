Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App Digital banking Cashless Cashback Psd2 Strong Customer Authentication data monetization Instant Payment Fintech Sicurezza Blockchain Open Banking Partner

Mollie lancia Tap, terminale di pagamento per le PMI italiane

Il nuovo terminale contactless è progettato per rendere più agili le attività in vista delle imminenti normative sui POS in Italia. Leggero, connesso e integrato con l’ecosistema dell’azienda; un dispositivo pensato per semplificare la vita delle piccole imprese e unificare i pagamenti

Aggiornato il 20 nov 2025
Mollie Tap

Dopo oltre vent’anni dedicati allo sviluppo software, Mollie entra ufficialmente nel mondo dell’hardware con Tap, il nuovo terminale di pagamento contactless pensato per le piccole e medie imprese. Il dispositivo permette a qualsiasi attività, dai parrucchieri ai bar fino ai banchi dei mercati, di accettare pagamenti digitali in modo semplice e immediato.

Originariamente pubblicato il 19 nov 2025
Antonio Clericò

