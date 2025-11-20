Dopo oltre vent’anni dedicati allo sviluppo software, Mollie entra ufficialmente nel mondo dell’hardware con Tap, il nuovo terminale di pagamento contactless pensato per le piccole e medie imprese. Il dispositivo permette a qualsiasi attività, dai parrucchieri ai bar fino ai banchi dei mercati, di accettare pagamenti digitali in modo semplice e immediato.
Mollie lancia Tap, terminale di pagamento per le PMI italiane
Il nuovo terminale contactless è progettato per rendere più agili le attività in vista delle imminenti normative sui POS in Italia. Leggero, connesso e integrato con l’ecosistema dell’azienda; un dispositivo pensato per semplificare la vita delle piccole imprese e unificare i pagamenti
