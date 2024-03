Worldline e Gruppo Cassa Centrale: collaborazione per rafforzare l’acquiring

Worldline, azienda attiva nel settore dei servizi di pagamento, è stata selezionata dal Gruppo Cassa Centrale per una collaborazione commerciale esclusiva e duratura nell’ambito dell’acquiring. L’intesa prevede la fornitura di servizi che coprono l’intera catena del valore relativa all’accettazione dei pagamenti digitali e all’acquiring internazionale per le 66 banche affiliate al Gruppo, che contano su 1.480 filiali in Italia.

Fornitura e gestione dei terminali POS ed esclusività per i circuiti internazionali per oltre 90mila terminali POS

Il piano include la fornitura e la gestione dei terminali POS e l’esclusività per i circuiti internazionali per oltre 90mila terminali POS, che nel 2023 hanno prodotto volumi di transato superiori ai 9 miliardi di euro. Questa mossa contribuirà a rafforzare la presenza di Worldline sul mercato italiano, duplicando il numero di commercianti serviti e i terminali POS gestiti. Inoltre, porterà vantaggi in termini di innovazione ed evoluzione del portafoglio prodotti a favore della rete clienti delle Banche del gruppo, che avranno così accesso alle soluzioni specializzate di Worldline e a un’esperienza cliente migliorata.

Worldline sull’accordo con Gruppo Cassa Centrale

Stefano Calderano

“Accogliamo con grande soddisfazione la scelta fatta da un gruppo importante come Cassa Centrale. Questo rappresenta un riconoscimento della nostra capacità distintiva sul mercato italiano grazie a un’offerta competitiva e d’avanguardia, ma soprattutto del nostro modello vincente di supporto e assistenza che le banche possono offrire alle imprese. Questa partnership ci permette di unire la nostra esperienza internazionale con il nostro know-how italiano e l’attenzione al territorio, grazie alle numerose collaborazioni con importanti Istituti Bancari nel Paese, tra cui BNL BNP Paribas, Banco Desio e Banca del Fucino con le quali abbiamo instaurato solidi rapporti”, ha affermato Stefano Calderano, Amministratore Delegato di Worldline Merchant Services Italia.