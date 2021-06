Visa incarica Stefano M. Stoppani di guidare lo sviluppo in Italia

Con oltre 20 anni di esperienza nei settori dei servizi finanziari, dei sistemi di informazioni creditizie e analytics, del business development e della consulenza, Stefano M. Stoppani ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello internazionale, che l’hanno portato a gestire complesse trasformazioni aziendali e commerciali. Ora, assumendo la carica di Country Manager per Visa Italia, ha il compito di guidare la strategia e la presenza dell’azienda leader mondiale dei pagamenti digitali in uno dei principali mercati a livello europeo.

Stoppani si dichiara entusiasta di entrare a far parte di Visa e di poter dare il suo contributo per la trasformazione digitale in Italia. “I pagamenti digitali hanno già dimostrato la loro importanza nel contribuire a mitigare l’impatto della crisi, tuttavia molto ancora c’è da fare per supportare imprese e famiglie nella ripartenza e il network e le competenze di Visa rappresentano un’opportunità unica per imprimere un’accelerazione nel percorso di innovazione del Paese” commenta il nuovo Manager.

“Sono certa che Stefano genererà grande valore per le nostre partnership in Italia, portando nuove prospettive e opportunità” aggiunge Bea Larregle, Regional Managing Director, Southern Europe di Visa a cui Stoppani riporterà “La sua nomina è parte fondamentale dell’impegno di Visa in Italia e dei nostri sforzi per sviluppare ulteriormente la nostra presenza nel Paese” conclude Larregle.