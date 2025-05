Terminali di pagamento: ecco i 10 utilizzi che non ti aspetti, secondo myPOS

Nel 2025, i POS sono ormai una componente stabile della quotidianità dei consumatori. A conferma di questa tendenza, l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano ha rivelato che nel 2024, per la prima volta, in Italia l’uso delle carte ha superato quello del contante nei negozi. Il 43% dei consumi è stato regolato con strumenti elettronici e il valore dei pagamenti digitali ha raggiunto i 481 miliardi di euro, segnando un +8,5% rispetto all’anno precedente.

myPOS, fintech innovativa impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa, ha analizzato i contesti più inaspettati in cui oggi si utilizzano i terminali di pagamento.

Questa trasformazione apre le porte a nuovi utilizzi della tecnologia POS, anche nei luoghi più insoliti. Di seguito, la classifica dei 10 casi più sorprendenti individuati da myPOS.

1. Luoghi di culto: la fede incontra l’innovazione

Anche la Chiesa si è adattata ai tempi. Alcune parrocchie italiane permettono ora ai fedeli di effettuare donazioni tramite terminali contactless. Una tendenza avviata nel 2019 con le prime raccolte elettroniche in tre chiese di Chioggia, che oggi si è diffusa in molte parrocchie italiane, dove cesti connessi sostituiscono quelli tradizionali. Un esempio concreto di come la tecnologia può modernizzare anche le pratiche religiose.

2. Musicisti e artisti di strada: la mancia diventa digitale

Nel mondo dello spettacolo urbano, anche le mance si sono digitalizzate. Alcuni musicisti e artisti di strada accettano ora donazioni tramite terminali mobili. L’iniziativa, nata a Londra, si sta espandendo in Europa. L’Italia segue a ruota: pagare un artista con un semplice tap sul proprio smartphone è ormai una possibilità concreta.

3. Bagni pubblici: entrare con un tap

L’accesso ai bagni pubblici in molte città è ora possibile tramite pagamento contactless, soprattutto in stazioni ferroviarie e centri commerciali. A Roma, in vista del Giubileo, numerose strutture in ville storiche e nei pressi dei monumenti principali sono dotate di POS. Una soluzione che migliora l’efficienza e riduce l’uso di monete.

4. Donazioni solidali: un POS per fare del bene

Anche le raccolte fondi benefiche si sono evolute. I terminali POS sono ora impiegati per raccogliere donazioni in modo semplice, veloce e sicuro. Questi strumenti facilitano la partecipazione dei cittadini e garantiscono trasparenza e tracciabilità, diventando preziosi alleati di campagne solidali sempre più digitali.

5. Stabilimenti balneari: ferie senza contanti

Nelle spiagge italiane, è sempre più frequente pagare lettini, ombrelloni o consumazioni con dispositivi digitali. Grazie ai terminali POS, il turista può effettuare transazioni con lo smartphone o il wearable, lasciando il portafoglio al sicuro e godendosi la vacanza senza pensieri.

Gli agricoltori stanno modernizzando le vendite di prodotti freschi nei mercati locali adottando i terminali di pagamento. Questo approccio si è rivelato fondamentale nel 2025, anche grazie alla crescita della domanda di cibo biologico e allo sviluppo del cibo da strada legato alla tradizione. I mercati di Coldiretti, attivi in molte piazze italiane, sono l’esempio perfetto di questo cambiamento.

7. Personal trainer e fisioterapisti: pagamenti smart per servizi on demand

Nel settore del benessere, i professionisti del fitness e della fisioterapia, spesso freelance, lavorano in mobilità. Offrono i propri servizi a domicilio o all’aperto, spesso senza appuntamento. I POS mobili permettono loro di gestire facilmente i pagamenti in qualsiasi luogo, rispondendo alle esigenze di un lavoro sempre più flessibile.

8. Assistenza stradale: pagare sul ciglio della strada

Rimanere in panne non è mai piacevole, ma almeno oggi è possibile pagare l’assistenza stradale direttamente tramite POS. Una modalità più sicura e immediata che consente di chiudere l’intervento in modo rapido e trasparente, senza dover cercare bancomat o gestire contanti in situazioni di emergenza.

9. Armadietti e depositi bagagli: la praticità incontra la tecnologia

Musei, festival e stazioni ferroviarie stanno adottando locker e guardaroba con accesso tramite pagamento elettronico. È il caso delle stazioni di Milano Centrale o Cadorna, dove i depositi bagagli self-service si possono ormai pagare con carta. Una soluzione comoda e sicura, perfetta per chi viaggia leggero e non vuole rinunciare alla praticità.

10. Cabine fotografiche e attrazioni turistiche: un clic, un pagamento

Anche le cabine fotografiche si sono evolute. In molte attrazioni turistiche, è possibile stampare souvenir pagando direttamente con carta. Una soluzione veloce e intuitiva che si adatta perfettamente a un’esperienza moderna e accessibile anche ai turisti stranieri.

Una tecnologia al servizio della semplicità e dell’inclusione

L’evoluzione dei terminali di pagamento dimostra come questi strumenti stiano ridefinendo il concetto stesso di transazione, estendendosi a settori una volta impensabili. Offrendo accesso immediato, sicurezza e facilità d’uso, i POS rappresentano oggi una leva strategica per rendere i servizi più inclusivi e moderni.

Roberto Agrò, head of direct sales di myPOS Italy, sottolinea: “I terminali di pagamento si stanno costantemente reinventando per soddisfare le nuove esigenze della nostra società. Non sono più solo uno strumento di transazione, ma una leva di accessibilità e modernizzazione per una moltitudine di settori, a volte inaspettati. In myPOS, lavoriamo costantemente per fornire terminali che soddisfino tutte le esigenze di pagamento, con un POS offerto a un prezzo competitivo accessibile a tutti!”