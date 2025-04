Nell’ultimo anno, in Italia, i pagamenti digitali hanno raggiunto un transato pari a 481 miliardi di euro, registrando una crescita del +8,5% rispetto al 2023. I dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano indicano un cambiamento epocale, evidenziano gli esperti, sottolineando il ruolo determinante dei terminali POS per facilitare i pagamenti tramite carte di credito, debito o prepagate.

Un’innovazione che si sta rapidamente affermando è il Soft POS, una soluzione che trasforma smartphone o tablet dotati di tecnologia NFC in terminali di pagamento contactless, senza necessità di dispositivi fisici aggiuntivi. Una rivoluzione particolarmente vantaggiosa per commercianti, PMI e professionisti.

Cos’è un Soft POS e come funziona

Il Soft POS è un’applicazione che consente di accettare pagamenti digitali direttamente su un dispositivo mobile. “Il commerciante inserisce l’importo della transazione e il cliente effettua il pagamento avvicinando la propria carta contactless o un dispositivo con wallet digitale”, spiegano gli sviluppatori.

Il processo è veloce, sicuro e conforme agli standard di pagamento elettronico, senza bisogno di lettori di carte o connessioni cablate. Questo lo rende particolarmente pratico per chi lavora in movimento o non dispone di un punto vendita fisso.

I vantaggi dei Soft POS rispetto ai terminali tradizionali

Secondo myPOS, fintech innovativa a supporto delle PMI in Europa, “i Soft POS offrono benefici significativi per commercianti e professionisti”.

In primo luogo, consentono di ridurre i costi, eliminando la necessità di acquistare o noleggiare terminali fisici e minimizzando le spese di manutenzione. “La possibilità di accettare pagamenti ovunque rappresenta un vantaggio strategico”, sottolinea myPOS, ideale per chi opera in modo itinerante.

La configurazione semplice permette a chiunque di iniziare rapidamente, senza particolari competenze tecniche. Inoltre, alcune soluzioni offrono funzionalità aggiuntive, come pagamenti tramite QR Code e stampa degli scontrini collegando stampanti esterne.

Anche la sicurezza è un punto di forza: “Le transazioni sono crittografate e protette da autenticazione avanzata”, assicurano gli esperti. I Soft POS rispettano rigorosi standard internazionali come:

PSD2 : Direttiva Europea che impone l’uso della Strong Customer Authentication (SCA).

: Direttiva Europea che impone l’uso della Strong Customer Authentication (SCA). PCI DSS : Standard globale per la protezione dei dati delle carte di pagamento.

: Standard globale per la protezione dei dati delle carte di pagamento. GDPR: Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Una tecnologia in rapida crescita nel mercato italiano

Con l’aumento dell’adozione di strumenti di pagamento contactless, il Soft POS si presenta come una soluzione efficace per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza d’acquisto. “L’adozione dei Soft POS non è solo un’evoluzione tecnologica, ma una leva strategica per la modernizzazione del commercio in Italia”, ha dichiarato Roberto Agrò, Head of direct sales di myPOS Italy.

“In un mercato in cui la digitalizzazione dei pagamenti è ormai un requisito imprescindibile, questa soluzione consente agli esercenti di operare con maggiore agilità, riducendo i costi operativi e migliorando l’esperienza del cliente. L’innovazione nei pagamenti non deve essere un privilegio di pochi, ma un’opportunità accessibile a tutti.

E il Soft POS si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo una soluzione conforme alle normative vigenti, in grado di supportare la crescita dell’economia digitale italiana”, ha concluso Agrò.