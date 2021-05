SIA con CloudNet supporta l’interconnessione tra Cloud e piattaforme di pagamento

Un nuovo servizio di rete per intercettare la crescente domanda di Cloud da parte delle imprese: questa l’ultima novità annunciata da SIA, che permetterà di collegare, in modalità sicura protetta, le applicazioni gestite in cloud di banche, imprese, Pubbliche Amministrazioni e fintech direttamente alle principali infrastrutture di pagamento nazionali e internazionali. Più nel dettaglio, il servizio, ribattezzato “SIA Cloudnet”, favorisce il percorso di digitalizzazione degli attori del settore finanziario e assicurativo, delle istituzioni pubbliche e delle Corporate (GDO, utility, telco, aziende di trasporto, compagnie petrolifere etc.) consentendo l’interconnessione dei loro servizi e applicazioni di business, ospitati presso i principali cloud provider come, ad esempio, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, con l’ecosistema di piattaforme di processing dei pagamenti raggiungibili tramite l’infrastruttura di rete SIA. In questo senso la nuova soluzione rappresenta, infatti, un canale di accesso unico al sistema pan-europeo per i pagamenti in tempo reale RT1 di EBA CLEARING, al servizio TARGET Instant Payments Settlement (TIPS) dell’Eurosistema, nonché al sistema dei pagamenti PagoPA e ai maggiori circuiti di pagamento nazionali e internazionali di carte di debito e credito. Inoltre, SIA Cloudnet è progettata per garantire collegamenti dedicati con i più elevati standard di qualità, affidabilità, sicurezza e continuità di servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Secondo i dati Eurostat, nel 2020, il 36% delle imprese dell’UE ha utilizzato servizi di cloud computing, quasi il doppio della quota registrata nel 2016 (19%). I paesi con il più alto tasso di penetrazione sono stati Finlandia (75%), Svezia (70%), Danimarca (67%) e Italia (59%). Il 45% delle imprese europee ha utilizzato il cloud per gestire applicazioni avanzate in ambito finanziario o di relazione con la clientela (27%) e quasi un quarto (24%) ne ha sfruttato la potenza di calcolo per eseguire le proprie applicazioni software.

“Il settore del cloud è in decisa crescita e sempre più clienti, soprattutto quelli più attenti all’innovazione, stanno portando applicazioni, servizi e processi su tecnologie di provider esterni. Con SIA Cloudnet, sosteniamo questa trasformazione digitale con una soluzione distintiva che abilita l’integrazione, in modo sicuro ed efficiente, tra la comunità finanziaria e le tante applicazioni presenti sulle diverse piattaforme cloud, rafforzando ulteriormente l’offerta dei servizi di rete a livello internazionale” ha dichiarato Andrea Galeazzi,

Direttore Capital Markets e Network Services di SIA.