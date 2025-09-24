Revolut porta in Italia il pagamento diretto con “Pay by Bank”

Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App Digital banking Cashless Cashback Psd2 Strong Customer Authentication data monetization Instant Payment Fintech Sicurezza Blockchain Open Banking Partner

Revolut introduce un nuovo strumento per incrementare le vendite online e ridurre i rischi di frode. La soluzione consente ai clienti di pagare direttamente dal proprio conto bancario, senza inserire i dati della carta, velocizzando i processi e migliorando la sicurezza

Pubblicato il 24 set 2025
Revolut Pay by Bank

Revolut, fintech globale con oltre 60 milioni di clienti nel mondo e centinaia di migliaia di aziende partner, ha annunciato il lancio di “Pay by Bank” come opzione sul suo Revolut Gateway. La funzionalità consente alle imprese di accettare pagamenti rapidi e sicuri direttamente dal conto bancario dei clienti.

Un trend in forte crescita

Secondo i dati diffusi, circa 14 milioni di persone utilizzano già ogni mese la modalità “Pay by Bank”. Juniper Research prevede che gli utenti globali di Open Banking passeranno dai 183 milioni del 2025 a oltre 645 milioni nel 2029, confermando una diffusione crescente di questo modello alternativo alle carte.

Sicurezza e vantaggi per i commercianti

I pagamenti tramite “Pay by Bank” offrono ai commercianti un sistema più sicuro. Poiché la transazione richiede l’autorizzazione diretta dall’app bancaria scelta dal cliente, il rischio di frodi e storni si riduce drasticamente. I fondi arrivano in tempo reale, migliorando il flusso di cassa e la soddisfazione della clientela.

Un’esperienza semplificata per i consumatori

Per gli utenti finali, il processo è immediato: chi paga da mobile viene indirizzato direttamente all’app bancaria, chi è su desktop può autorizzare la transazione scansionando un QR code. Non è più necessario digitare i dati della carta, con un’esperienza di acquisto più rapida e senza interruzioni.

Una strategia per aumentare le conversioni

Con l’integrazione di questa funzionalità, Revolut mira a rafforzare la competitività delle aziende online. “Il panorama dei pagamenti è in evoluzione e i commercianti sono alla ricerca di soluzioni che eliminino le frodi e aumentino le opzioni”, spiega Alex Codina, general manager of merchant acquiring di Revolut.

“La nostra nuova funzionalità Pay by Bank offre loro esattamente questo. Stiamo consentendo alle aziende di accettare pagamenti di nuova generazione, offrendo ai loro clienti un’esperienza di pagamento sicura e conveniente. Questo può rappresentare una svolta per tutti coloro che utilizzano il nostro Revolut Gateway.”

Disponibilità e prossimi sviluppi

La nuova opzione sarà attiva inizialmente in Italia, Regno Unito, Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, con un’estensione prevista ad altri mercati. Gli esercenti possono già integrare “Pay by Bank” nelle proprie soluzioni di pagamento attraverso Revolut Business o tramite gli account manager dedicati.

Antonio Clericò

