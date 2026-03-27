Qonto annuncia la nomina di Lorenzo Pireddu come managing director per il Sud Europa. La fintech, leader nella gestione finanziaria per PMI e professionisti con oltre 600mila clienti, affida a Pireddu il compito di guidare la crescita in Italia, Spagna e Portogallo, un’area strategica con oltre 8,8 milioni di imprese.

La nomina arriva in una fase importante per l’azienda, che si prepara a diventare banca e a rafforzare la propria presenza nei mercati europei più dinamici.

Dal percorso in Uber alla sfida fintech

Lorenzo Pireddu porta in Qonto oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche in contesti regolamentati. Prima di questo incarico, ha guidato per oltre sei anni il mercato italiano di Uber, consolidando competenze strategiche e operative.

Laureato in Economia all’Università Bocconi, il manager avrà il compito di guidare una crescita sostenibile e conforme, accompagnando la trasformazione della fintech verso lo status di banca.

PMI al centro della strategia

Lorenzo Pireddu

“Provengo da una famiglia di imprenditori e conosco da vicino le difficoltà delle PMI”, ha dichiarato Pireddu. Un’esperienza personale che ha rafforzato la sua visione: semplificare la gestione finanziaria delle imprese attraverso strumenti più efficienti.

Il Sud Europa rappresenta per Qonto un’opportunità significativa, con quasi 9 milioni di PMI ancora in cerca di soluzioni finanziarie moderne e integrate. L’obiettivo è diventare il partner di riferimento per queste realtà, offrendo servizi sempre più completi.

Investimenti in crescita e nuove assunzioni

Nel 2026 Qonto aumenterà gli investimenti nel Sud Europa del 24% su base annua. Le risorse saranno destinate a nuove assunzioni, sviluppo di prodotto e attività di marketing per rafforzare il posizionamento nei tre Paesi.

Attualmente l’azienda conta oltre 350 dipendenti nella regione, con uffici a Milano e Barcellona, e prevede un ulteriore potenziamento, soprattutto in Portogallo.

Italia e Spagna mercati chiave, Portogallo in espansione

Italia e Spagna rappresentano pilastri della crescita di Qonto fin dal 2019, mentre il Portogallo, dove l’azienda è attiva dal 2024, si configura come una nuova area ad alto potenziale.

Nel percorso verso la licenza bancaria, Qonto punta ad ampliare la propria offerta con soluzioni di finanziamento, accompagnando le imprese non solo nella gestione quotidiana ma anche nei loro progetti di sviluppo.

La visione del CEO

“Il Sud Europa è stato determinante per la nostra crescita”, ha sottolineato Alexandre Prot, co-founder e CEO di Qonto. “Milioni di piccole imprese sono state a lungo poco servite dalle banche tradizionali. Con la guida di Pireddu vogliamo cogliere questa opportunità e diventare un attore di riferimento nella regione”.