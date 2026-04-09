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Adyen Intelligent Money Movement unifica pagamenti e liquidità globale

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Adyen presenta una soluzione integrata per grandi imprese che unifica pagamenti, gestione della liquidità e payout. L’obiettivo è ridurre la complessità operativa e migliorare la visibilità sui flussi di cassa. La piattaforma promette maggiore velocità nei trasferimenti e un controllo più efficace del capitale circolante

Pubblicato il 9 apr 2026
Adyen Intelligent Money Movement
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Adyen compie un nuovo passo strategico nel mondo dei servizi finanziari per le imprese lanciando Intelligent Money Movement, una soluzione che integra pagamenti, gestione della liquidità e payout in un’unica infrastruttura. L’offerta è pensata per le grandi aziende globali che gestiscono flussi complessi e operano su più mercati.

Tra i primi utilizzatori figurano realtà come Etsy, Expedia Group e Vinted, che potranno beneficiare di una gestione più fluida e centralizzata dei flussi finanziari.

La sfida della complessità finanziaria

Per le imprese enterprise, la gestione del denaro resta un processo frammentato. I pagamenti arrivano attraverso molteplici canali — carte, bonifici, metodi locali — spesso in valute diverse. Parallelamente, cresce la pressione per garantire accesso rapido e flessibile ai fondi per clienti e partner.

Questo scenario obbliga i team di tesoreria a coordinare diversi provider, aumentando costi e complessità. Secondo dati di settore, un’azienda globale può lavorare con fino a sei banche, oltre 40 conti e una dozzina di fornitori per incassi e pagamenti.

Una piattaforma unica per il ciclo del denaro

La proposta di Adyen si basa su due pilastri chiave. Il primo è una piattaforma proprietaria unica, che elimina la necessità di integrazioni tra sistemi diversi.

Il secondo è il possesso di licenze bancarie dirette negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, che consente connessioni più rapide alle reti di pagamento.

“Il commercio globale opera in tempo reale, ma la movimentazione del denaro è ancora frammentata”, spiega Ethan Tandowsky, CFO di Adyen. L’obiettivo è colmare questo divario, offrendo accesso più rapido al capitale e migliorando l’efficienza operativa.

Impatto su tesoreria e capitale circolante

La nuova soluzione promette di ridurre significativamente il tempo dedicato alla gestione manuale dei flussi finanziari. Attualmente, i team di tesoreria impiegano oltre il 20% del loro tempo su attività operative legate a incassi e payout.

Con una visibilità in tempo reale sulla liquidità, le aziende possono migliorare le previsioni finanziarie e prendere decisioni più tempestive, un aspetto cruciale in un contesto segnato da volatilità macroeconomica e innovazioni come l’intelligenza artificiale.

I casi d’uso nei settori globali

L’offerta è rivolta a settori ad alta complessità operativa: marketplace, assicurazioni, mobilità, delivery e travel. Proprio nel turismo, sottolinea Expedia Group, la gestione dei flussi globali — dalla prenotazione al pagamento finale — richiede affidabilità e resilienza.

Anche Vinted evidenzia come l’unificazione dei flussi finanziari sia determinante per la scalabilità dei servizi e per garantire un’esperienza utente stabile e affidabile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alberto Perani

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