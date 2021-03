Planet e Cybersource insieme per un’esperienza di pagamento fluida e sicura

La partnership consente ai commercianti europei di intrecciare facilmente e velocemente relazioni con fornitori e sistemi di pagamento digitali in tutto il mondo, monitorare l'esperienza di pagamento dei consumatori su tutti i canali fisici e digitali e migliorarla tramite sistemi di gestione dei token e intercettare frodi per garantire pagamenti sicuri [...]

La collaborazione tra Planet, società di pagamenti, e Cybersource, piattaforma globale di gestione dei pagamenti sul circuito Visa, mira a sviluppare una nuova e semplificata piattaforma di pagamenti digitali per i commercianti europei nei settori Hospitality, Food & Beverage e Retail. Attraverso un’unica connessione alla piattaforma Planet, i commercianti potranno accedere a integrazioni più globali con le principali piattaforme di e-commerce e sistemi di pagamento online, risparmiando tempo e amministrazione ulteriore e consentendo ai consumatori di pagare nel loro metodo e valuta preferito ovunque si trovino nel mondo, come anche servizi a valore aggiunto per il commercio digitale, inclusi quelli di conversione valutaria online con prezzi multi-valuta. Servizi integrati Pay By Link saranno inclusi nei futuri sviluppi. I commercianti saranno anche in grado di accedere agli strumenti di gestione delle frodi di Cybersource per monitorare il rischio di transazione e contribuire a preservare le entrate, dando ai loro clienti la tranquillità che i dettagli di pagamento sono al sicuro.

Planet si è inoltre integrato con il servizio di gestione dei token di Cybersource per contribuire a creare un percorso di pagamento più fluido e veloce che migliora i tassi di conversione. Gli acquirenti avranno il potere di pagare in un solo clic, evitando di reinserire i dettagli di pagamento al momento del checkout online. Sebbene i pagamenti offerti dal click and collect o dal check-in online in hotel aggiungano comodità e rafforzino il coinvolgimento del marchio, un vantaggio unico della piattaforma sarà la possibilità di riunire tutti i pagamenti dei punti vendita online e fisico in un’unica vista. Ciò consentirebbe ai commercianti di tenere traccia delle esperienze di pagamento cross-channel e acquisire informazioni più approfondite su come i consumatori fanno acquisti e spendono, offrendo un servizio più personalizzato.

Immagine fornita da Shutterstock.