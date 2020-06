Planet acquisice 3C Payment

Importante operazione di M&A nel mercato internazionale dei pagamenti: Planet ha concordato l’acquisizione di 3C Payment, provider di soluzioni di pagamento. 3C Payment è specializzata in metodi veloci e sicuri per elaborare i pagamenti nei punti vendita fisici o online, che forniscono alle aziende dei settori Retail, Hospitality, Food & Beverage e Parking. Attualmente 3C Payment lavora con oltre 11.000 clienti in 47 paesi, elaborando oltre 300 milioni di transazione per un valore di 22 miliardi di euro. In particolare, nel mirino dell’acquirente ci sono le funzionalità gateway e di integrazione dei pagamenti e le capacità dei terminali di 3C Payment che, combinate con i servizi di pagamento a valore aggiunto di Planet, serviranno a creare una piattaforma al servizio delle aziende che vogliono migliorare l’esperienza dei clienti. Planet e 3C Payment si concentreranno, in particolare, su settori e aziende con esigenze di pagamento complesse e che hanno la necessità di accettare metodi di pagamento alternativi come Alipay, WeChat Pay e UnionPay, oltre a circuiti globali come Visa, Mastercard e American Express.

Un altro vantaggio sarà la possibilità di lavorare con un unico partner e utilizzare un’unica piattaforma di pagamento per accettare pagamenti complessi, offline e online. La prima integrazione prevista è la realizzazione di una soluzione di pagamento ad alto valore aggiunto e all-in-one, capace di generare entrate per il settore dell’ Hospitality e del Food & Beverage – 3C gestisce il gateway di pagamento leader per l’hospitality a livello mondiale e offre molte integrazioni specializzate ai sistemi che i nostri clienti utilizzano per elaborare i pagamenti – ha dichiarato Patrick Waldron, CEO di Planet – . Combinando i nostri servizi, creiamo una nuova e unica proposta che semplifica l’esperienza di pagamento per i merchant, gli acquirer e i loro clienti. Mentre la pandemia di COVID-19 ha lasciato i mercati globali in uno stato di incertezza, questo accordo ci permette di posizionarci al meglio per sostenere un numero ancora maggiore di aziende non appena ci sarà un ritorno della domanda”.

“Siamo felici di unire le nostre forze con Planet e creare una piattaforma di pagamento integrata che amplia la nostra proposta e soddisfi le esigenze dei clienti – ha dichiarato Tim Goodwin, CEO di 3C Payment – . Sotto la guida di Planet, 3C Payment sarà ora in grado di offrire ai propri clienti servizi di acquiring e prodotti che generano profitti, come la conversione di valuta e l’elaborazione di rimborsi IVA, che sono fondamentali per aiutare queste aziende a crescere nel lungo periodo”.