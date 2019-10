Payment Innovation, fintech, IoT e blockchain al Salone dei Pagamenti 2019

Claudia Costa

Dopo i risultati dello scorso anno in cui si sono registrare 10.000 presenze, sessioni plenarie al completo, 90 conferenze con 400 relatori e oltre 100 partner, torna il Salone dei Pagamenti, importante appuntamento dedicato all’innovazione digitale per pagamenti e transazioni finanziarie, business e consumer. Il Salone si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo bancario e finanziario, per circuiti, aziende, istituzioni, centri di ricerca, università, fintech e startup innovative.

Organizzato da ABIServizi e promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana), con PagamentiDigitali e Blockchain4Innovation tra i media partner, il Salone si svolgerà nell’arco di tre giornate dal 6 all’8 novembre al MiCo-Milano Congressi. La quarta edizione prevede un’ampia area espositiva, dedicata alle aziende protagoniste dell’innovazione, ma anche una serie di sessioni e workshop, che daranno spazio alle voci più significative della trasformazione digitale in atto. Keynote speaker della giornata di apertura Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore italiano naturalizzato statunitense, inventore del microchip e della tecnologia touchscreen.

Il titolo per il 2019 “Protagonisti del nuovo mondo” sottolinea il ruolo sempre più rilevante giocato da persone e aziende nel futuro dei pagamenti che, per farlo da protagonisti, devono comprendere appieno i fenomeni emergenti che caratterizzano il presente per mettere poi a frutto nel futuro prossimo le opportunità delineate da questo “nuovo mondo”. Il Salone si presenta come una piattaforma aperta di discussione sulla “payvolution”, sui trend emergenti nei servizi di pagamento, sulle nuove tecnologie e sulla sicurezza fisica e digitale.

Le aree tematiche del Salone dei pagamenti 2019

Tra i temi sul tavolo delle tre giornate del Salone, si individuano l’ecosistema blockchain, soluzioni e sistemi basati su Intelligenza Artificiale, Internet of Things e sulle tecnologie di Machine Learning che stanno contribuendo alla trasformazione di processi e servizi delle aziende bancarie e lo stesso rapporto tra banche e clienti.

Nello specifico, sono nove le aree tematiche che descrivono il filo narrativo del Salone e consentono di esplorare tutto l’orizzonte della trasformazione digitale.

Il futuro dei pagamenti globali Bank (R)evolution La nuova frontiera Tech Shopping senza contante Open banking e platform economy Privacy & Sicurezza Digitalife e nuove generazioni Verso una società digitale Fintech e Open Innovation

IoT, Smart City e Tokenizzazione

Tre sono i workshop organizzati in collaborazione con PagamentiDigitali e Blockchain4Innovation che vedono come moderatore Mauro Bellini, direttore responsabile di entrambe le testate “verticali” del Gruppo Digital360.

Il primo si terrà il 6 novembre dalle 16.30 alle 17.30 con il titolo “IoT Payment: Smart Home, Smart Infrastructure, Automotive” che affronterà i temi dell’Identity management a livello di IoT, delle soluzioni per il payment, della customer experience e della sicurezza, volgendo in particolare lo sguardo a settori come Smart Home e Smart Building, Smart Infrastructure, Smart Mobility e Automotive.

Una seconda sessione è quella prevista per il 7 novembre dalle 14.00 alle 15.00 dal titolo “Pagamenti e smart city platform: vivere l’innovazione quotidiana” dedicata a una nuova visione della città, della mobilità, dei servizi, del lavoro e della qualità della vita, al percorso verso una infrastruttura abilitante per i diversi ambiti nei quali si concretizza la progettualità delle città intelligenti, una piattaforma appunto che permetta di integrare tutti gli ambiti di innovazione possibile, a cui contribuiscono sicuramente i sistemi di pagamento, sia in termini di sviluppo di soluzioni sempre più accessibili e “facili da utilizzare,” sia nell’accezione di payment come piattaforme di diffusione di buone pratiche.

Il terzo ed ultimo workshop Tokenizzazione per Imprese e Organizzazioni si svolgerà l’8 novembre dalle 13.30 alle 14.30 cogliendo l’occasione per comprendere la token economy, un fenomeno che sta aprendo nuove prospettive tanto alle imprese private quanto alle Pubbliche Amministrazioni, e che richiede una profonda conoscenza dal punto di vista tecnologico, legale, della customer experience, dei modelli di business e della sicurezza ancora accompagnano le prime importanti sperimentazioni.

Il Salone dei Pagamenti 2019 in breve

Salone dei Pagamenti – Payvolution 2019

Quando: 6-7-8 Novembre

Dove: MiCo Milano Congressi, Via Gattamelata, 5 – Milano

Info, registrazioni e accrediti: segreteria@salonedeipagamenti.com

Programma completo QUI