Pagamenti sempre più in real time e consumer centered

Claudia Costa

Considerata la sempre più marcata esigenza manifestata dai consumatori di una maggiore flessibilità e immediatezza nei pagamenti; la portata rivoluzionaria della tecnologia nel panorama finanziario che porta l’utente finale ad interagire con i produttori di smartphone e con i social media, ma anche con l’industry dei servizi finanziari ed infine, i progetti dei big della tecnologia come Google, Apple, Facebook e Amazon, che stanno già esplorando il mercato dei pagamenti attraverso soluzioni proprie, si può davvero affermare che i pagamenti digitali cambieranno concretamente le nostre modalità di acquisto.

G+D Mobile Security, azienda internazionale specializzata in soluzioni di sicurezza mobile e parte del gruppo Giesecke+Devrient, prevede un aumento delle transazioni cashless nei prossimi anni, e in vista dell’emergere di nuovi metodi di pagamento e della loro efficienza in termini di sicurezza e rapidità d’azione, illustra le principali modalità di pagamento che conquisteranno il 2025.

Pagamenti in real time e consumer centered, tool wearable e smart recommendations

Uno degli obiettivi futuri è cercare di incrementare le vendite attraverso soluzioni di pagamento “invisibili”. Lo dimostrano i test realizzati negli Stati Uniti da Amazon Go, il supermercato senza casse e senza cassieri, e da Uber, brand che stanno incoraggiano la fidelizzazione dei clienti rimuovendo quasi completamente l’esperienza di pagamento. Modalità di transazione che combinano soluzioni di autenticazione con sistemi biometrici e intelligenza artificiale.

Sulla scena nuovi sistemi di pagamenti che vanno oltre le impronte digitali e che pongono il consumatore al centro del processo di pagamento. Non solo Apple Watch, ma veri e propri dispositivi indossabili nella vita quotidiana in grado di autorizzare transazioni in un click e senza contanti o carte. Una prospettiva confermata anche da Juniper Networks, che prevede una crescita dei tool wearable con funzione di pagamento fino a 40 milioni entro il 2021.

Real time payment in modalità end to end

I dati degli utenti delle carte fedeltà costituiscono un patrimonio di informazioni molto importante che verrà sfruttato sia per il consumatore che potrà pagare un ordine con i punti fedeltà sia per il merchant, che avrà l’opportunità di targettizzate le proprie offerte utilizzando i dati relativi alla posizione dell’utente. G+D CONVEGO Hub è una soluzione end-to-end per un provisioning sicuro e la gestione del ciclo di vita dei dati che supporta le transazioni attraverso differenti schemi di pagamento con un’unica interfaccia per istituti finanziari e wallet issuer.

Grazie al supporto delle regolamentazioni previste dal Governo che cercano di promuovere la crescita economica e migliorare i servizi alla clientela, le modalità di pagamento istantanee sono già una realtà concreta in crescita nel mondo. L’ultima ricerca di Ovum e ACI Worlwide, evidenzia come il 96% delle banche di tutto il mondo abbia come priorità lo sviluppo di servizi innovativi nei pagamenti in real-time nel corso del 2020.