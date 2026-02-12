Mastercard presenta i risultati della nuova indagine Mastercard European Payments League, che analizza lo stato dei pagamenti digitali in Europa sulla base di tre pilastri:
Pagamenti digitali, Italia sopra media Ue
Mastercard European Payments League fotografa l’evoluzione dei pagamenti digitali in Europa. L’Italia spicca per l’adozione di strumenti di sicurezza, sopra la media UE, e mostra buoni livelli di utilizzo dei pagamenti digitali. Resta ampio il potenziale di crescita nell’e-commerce, mentre tokenizzazione e passkey guidano l’innovazione futura
