Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

report mastercard

Pagamenti digitali, Italia sopra media Ue

Home Payment Innovation
Indirizzo copiato

Mastercard European Payments League fotografa l’evoluzione dei pagamenti digitali in Europa. L’Italia spicca per l’adozione di strumenti di sicurezza, sopra la media UE, e mostra buoni livelli di utilizzo dei pagamenti digitali. Resta ampio il potenziale di crescita nell’e-commerce, mentre tokenizzazione e passkey guidano l’innovazione futura

Pubblicato il 12 feb 2026
pagamenti digitali Europa
Foto: Mastercard

Mastercard presenta i risultati della nuova indagine Mastercard European Payments League, che analizza lo stato dei pagamenti digitali in Europa sulla base di tre pilastri:

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Antonio Clericò

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • euro digitale Ue

  • scenari

    Pagamenti digitali, l’Europa cerca l’indipendenza dalle big tech americane

    02 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • PuntoLis che cos'è e quali pagamenti si possono effettuare

  • approfondimento

    PuntoLis, cos’è, come funziona, quali vantaggi offre

    10 Apr 2025

    di Veronica Russomando

    Condividi
  • myPos pagamenti digitali

  • tecnologia

    Soft POS, trasforma smartphone e tablet in terminali di pagamento

    08 Apr 2025

    di Alberto Perani

    Condividi
  • Fabrick SoftPOS Tap to Pay

  • tecnologia

    Fabrick SoftPOS porta il Tap to Pay su iPhone: pagamenti contactless senza hardware

    30 Apr 2025

    di Alberto Perani

    Condividi