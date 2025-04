myPOS Ultra: nuovo standard nei pagamenti digitali portatili

Nel pieno della digitalizzazione dei sistemi di incasso, le imprese necessitano di strumenti affidabili, veloci e adatti a ogni contesto. A rispondere a questa esigenza arriva myPOS Ultra, il nuovo dispositivo della fintech europea che supporta le PMI attraverso soluzioni di pagamento smart, accessibili e su misura. Il terminale si propone come “il più evoluto e resistente di sempre”, portando sul mercato una combinazione di durata della batteria, potenza di calcolo e versatilità operativa.

myPOS Ultra, le prestazioni

myPOS Ultra è stato progettato per ambienti professionali dinamici e intensi. La sua durata in standby arriva fino a 15 giorni, mentre la capacità di stampa supera i 1.500 scontrini con una sola carica. Il cuore del dispositivo è un processore di ultima generazione affiancato da Android 11, una scelta che migliora la fluidità d’uso e garantisce una velocità di elaborazione superiore del 60% rispetto ai modelli precedenti, con un risparmio energetico del 40%.

Il display HD da 6,5 pollici consente un’interazione semplice e intuitiva, mentre la connettività 4G potenziata, unita alla SIM dati gratuita inclusa, permette di accettare pagamenti ovunque, senza bisogno di cavi o installazioni complicate.

Una piattaforma completa per ogni tipo di attività

“Con myPOS Ultra non offriamo semplicemente un terminale di pagamento: offriamo un alleato tecnologico affidabile e potente, capace di adattarsi a ogni tipo di attività commerciale. Che si tratti di un caffè, un negozio o un hotel, Ultra è progettato per supportare la crescita del business e semplificare il lavoro quotidiano” ha dichiarato Roberto Agrò, head of direct sales di myPOS Italy.

Un elemento distintivo di Ultra è l’integrazione con myPOS AppMarket, una piattaforma che consente di scaricare app verticali per settori specifici. Dalla ristorazione al retail, ogni attività può personalizzare il proprio terminale in base alle esigenze operative quotidiane.

Tutto incluso

Come tutti i dispositivi della gamma myPOS, Ultra viene fornito con un conto aziendale gratuito, una Carta myPOS Business e il vantaggio dell’accredito istantaneo delle transazioni: “i fondi vengono accreditati sul conto aziendale entro 3 secondi, senza costi aggiuntivi”.

In termini di accettazione, Ultra supporta tutte le principali modalità di pagamento: contactless, QR code, banda magnetica, Chip & PIN. È pensato per fornire massima flessibilità a commercianti, liberi professionisti e imprenditori, garantendo un’esperienza fluida sia per l’esercente che per il cliente finale.

Ultra: un nuovo riferimento per il commercio europeo

Con Ultra, myPOS punta a rafforzare ulteriormente il suo ruolo nel panorama europeo delle soluzioni fintech. Semplicità, potenza e versatilità si uniscono in un unico dispositivo capace di rispondere alle esigenze dei punti vendita moderni.