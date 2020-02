Mobile payments: il punto della situazione 2020 con l’Osservatorio Innovative Payments

Gli acquisti da smartphone sono sempre più in voga sia lato e-commerce (ormai al 40% del totale rispetto al PC) che lato negozio fisico (oltre il milione nel 2018). Nel 2019 si consolida ancor di più il ruolo del Mobile Payment come traino dei pagamenti digitali in Italia. L’arrivo di servizi innovativi porteranno a un’ulteriore crescita di questi numeri nei prossimi anni: pagamenti da smartwatch e fitness tracker sono già realtà in Italia; in futuro avremo sempre nuove possibilità di pagare tramite oggetti connessi, Smart Car e Voice Assistant.

Il 2019 è stato anche un anno di svolta per il sistema dei pagamenti a livello globale, soprattutto in Europa. L’arrivo della PSD2 e del paradigma dell’Open API porterà all’ingresso di nuovi attori nel mercato, alla nascita di nuovi servizi per il cliente e a nuovi equilibri e modalità di operare nel mercato dei pagamenti.

Appuntamento con il convegno dell’Osservatorio Innovative Payments

I temi legati all’evoluzione tecnologica, alla normativa, alle esperienze e alle sperimentazioni sono al centro del prossimo convegno di presentazione della ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments in programma per giovedì 12 marzo 2020 dalle 09:30 alle 13:30 presso il Campus Bovisa di Milano. In occasione dell’evento verrà fornito un quadro delle principali innovazioni emerse durante l’ultimo anno e saranno discussi i risultati della Ricerca che ha visto la partecipazione dei principali player del settore: Banche, Circuiti di pagamento, Service & Technology Provider, Retailer, Società di Consulenza.

Oltre ai consueti risultati della ricerca realizzata dall’Osservatorio il convegno è anche l’occasione per rispondere ai principali temi che sono sul tavolo degli attori dell’industria dei pagamenti digitali e che sono

Il valore del mercato payment nel nostro paese

I trends e i principali fenomeni

Le principali novità a livello internazionale

L’impatto della normativa PSD2 e delle Open API

Il profilo dell’ecosistema payment e l’evoluzione del mondo banking

Il rapporto tra i consumatori italiani e gli innovative payment

Il ruolo delle startup

Esercenti, retailer in rapporto all’introduzione e all’utilizzo di pagamenti innovativi

