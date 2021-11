Mastercard: nuove soluzioni per pagamenti digitali semplici e sicuri

La multinazionale delle carte ha presentato le sua nuove soluzioni in occasione del Salone dei Pagamenti 2021 [...]

Soluzioni innovative nel campo dei pagamenti digitali, in linea con la forte accelerazione digitale in corso nel nostro Paese, con una accresciuta attenzione alla sicurezza, alla prevenzione ai cyber attack e al supporto a esercenti e piccole medie imprese nella gestione quotidiana del business. Queste le novità e soluzioni tecnologiche che Mastercard ha presentato al Salone dei Pagamenti 2021, organizzando anche un vero e proprio Virtual Innovation Showcase

Dal punto di vista della sicurezza, è stata presentata la soluzione Ethoca Consumer Clarity, in grado di elaborare dati interessanti lato esercenti e metterle a disposizione dei titolari delle carte e emittenti, direttamente attraverso desktop, mobile app o call center. Tra queste informazioni ad esempio ricevute, lo storico delle spese, dati sugli esercenti e molto altro. Così da rispondere alla crescente esigenza di chiarezza e facile accesso a informazioni e dettagli sulle transazioni, limitando così il pericolo truffe.

Dal punto di vista della protezione digitale vera e propria, Mastercard mette invece a disposizione Digital Identity, una soluzione che permette di dimostrare la propria identità in base alle impostazioni prescelte, scegliendo le informazioni che si vogliono condividere e con chi, così da proteggere i propri dati interagendo in modo semplice e cogliendo al volo ogni tipo di opportunità con la massima tutela della propria identità virtuale. Un’altra possibilità è Voice Consumer Control, che permette di accedere e gestire i propri account attraverso un dispositivo domestico con assistente vocale integrato, così da garantire per una maggior sicurezza sugli acquisti con controlli estesi su device e wallet digitali.

Sul fronte Pmi, la novità si chiama Mastercard Business Pack, che intende facilitare lo scambio di dati relativi ai pagamenti trade, permettendo di migliorare i flussi di cassa con un conseguente impatto positivo sul business. I piccoli esercenti potranno così ricevere i pagamenti ed essere in grado di pagare i propri fornitori utilizzando un’unica soluzione integrata per una migliore gestione di spese e performance. Infine, sul fronte della sostenibilità c’è Mastercard Donate, che permette di effettuare donazioni impostando un importo da destinare a una buona causa ogni volta che si effettua un acquisto online, e Priceless Planet Coalition, piattaforma nata per unire gli sforzi di imprese, banche, consumatori verso obiettivi comuni di salvaguardia dell’ambiente.