Mastercard Innovation Forum 2019: smart city e smart citizens - Pagamenti Digitali

Claudia Costa

Torna il Mastercard Innovation Forum, l’evento organizzato annualmente da Mastercard e dedicato al futuro del mercato dei pagamenti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 giugno presso il Pirelli HangarBicocca di Milano, fondazione nata dalla riconversione di uno stabilimento industriale in un’istituzione dedicata alla produzione e promozione di arte contemporanea.

Il tema dell’edizione 2019 è “Trusted Life Connections” : l’obiettivo è indagare l’impatto della rivoluzione digitale non solo sulle città ma anche sui cittadini del futuro ed esplorare come le nuove tecnologie applicate ai pagamenti e i big data stiano facendo evolvere anche le aziende e l’esperienza dei consumatori verso un futuro sempre più smart.

Speaker, masterclass e sperimentazioni

Durante la mattinata tanti speaker (esperti del settore, partner di Mastercard del mondo banking e retail ed esponenti del mondo digital) si confronteranno aui cambiamenti dell’environment digitale e connesso, l’evoluzione delle città e dei cittadini nelle città del futuro, la digitalizzazione dei servizi e prodotti finanziari, gli impatti nel mondo delle aziende. Tra i relatori ospiti l’architetto Stefano Boeri, la fashion tech designer Anouk Wipprecht e l’imprenditrice e innovatrice italiana Giulia Baccarin.

Il pomeriggio sarà dedicato a delle masterclass verticali sui temi dell’open banking, della sicurezza dei pagamenti, delle startup e fintech, della brand evolution.

In ultimo, i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare le ultime tecnologie e soluzioni per i pagamenti del futuro presenti in una Area Demo futuristica come:

Immersive Commerce – Soluzione tecnologica che dimostra come la virtual reality possa replicare l’esperienza in negozio.

– Soluzione tecnologica che dimostra come la virtual reality possa replicare l’esperienza in negozio. Travelpass – L’app che integra al suo interno prodotti Mastercard e servizi di smart mobility per eliminare le complessità che un consumatore deve affrontare per vivere grandi eventi.

– L’app che integra al suo interno prodotti Mastercard e servizi di smart mobility per eliminare le complessità che un consumatore deve affrontare per vivere grandi eventi. Cardless ATM – La soluzione per consentire ai consumatori di prelevare contanti dall’ATM usando esclusivamente la mobile banking app, attraverso una user experience semplice, sicura e veloce.