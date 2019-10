La Realtà aumentata per attrarre lo shopping dei turisti cinesi

La realtà aumentata come leva per migliorare la customer experience dei turisti cinesi in Italia: questo l’intento del progetto messo a punto da Alipay e McArthurGlen Designer Outlets, con il supporto dell’agenzia di marketing Digital to Asia. I visitatori del gigante asiatico, previsti numerosi per l’imminente Golden Week, potranno vivere in modalità immersiva l’offerta dei due Designer Outlet più importanti del nord Italia del Gruppo McArthurGlen: Serravalle e Noventa di Piave, attraverso l’app di proprietà di Alibaba, che renderà possibile la suggestione di essere fisicamente presenti nei due centro commerciali. In buona sostanza, scannerizzando con l’App di Alipay un “marker” disponibile sui materiali promozionali dei Designer Outlets sia in Cina che in Italia, verranno riprodotti scenari in realtà aumentata corrispondenti nell’ambiente architettonico dei due Centri, oltre ad avere la possibilità di accedere a offerte e informazioni utili. La clientela cinese è infatti già abituata a sperimentare esperienze di shopping in realtà aumentata, nella maggior parte dei casi proprio attraverso la app Alipay, che è in grado di integrare i servizi di pagamento on line con il social.

“Se l’Italia vuole cogliere appieno tutte le opportunità derivanti dal crescente turismo cinese, deve saper intercettare le abitudini e le preferenze dei viaggiatori, anche sperimentando formule nuove di ingaggio come l’AR. Non solo infatti viene ricercata la qualità del made in Italy, ma anche formule semplici e divertenti di acquisto attraverso l’instant mobile payment”, ha spiegato Pietro Candela, Responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia.