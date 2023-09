A contraddistinguere il gateway dei pagamenti online della piattaforma sono funzionalità rilevanti come le estensioni per le transazioni, per usare modelli di pagamento a consumo (PAYG). Ecco quali sono le potenzialità, i gateway abbinati, quanto costa e molto altro ancora [...]

WooCommerce Payments è il gateway ufficiale di pagamento online della piattaforma WooCommerce, una soluzione commerciale flessibile e open source basata su WordPress. Woo è la principale piattaforma di e-commerce open source, che alimenta il 24% dei primi milioni di negozi online. Basata su WordPress, Woo consente a chiunque, ovunque, di vendere qualsiasi cosa con grande estensibilità, flessibilità e controllo. Lanciata nel 2011 e acquisita da Automattic nel 2015, Woo è un’azienda distribuita con dipendenti in tutto il mondo.

WooCommerce Payments è contraddistinto da funzionalità come le estensioni per le transazioni, per usare modelli di pagamento a consumo (PAYG) con integrazione completa con la piattaforma. Ecco quali sono le potenzialità, i gateway abbinati, quanto costa e molto altro ancora.

Scopri le potenzialità di WooCommerce Payments

WooCommerce è una piattaforma open source, personalizzabile in ogni dettaglio, in grado di assolvere molteplici funzioni, grazie al plug-in che aggiunge la funzionalità di eCommerce ai siti di WordPress e al gateway di pagamenti online.

WHITEPAPER Analytics, tracciabilità e risk management. Ecco la Digitalizzazione di cui abbiamo bisogno Business Analytics Data Lake

WooCommerce Payments è il sistema che permette a chi fa shopping sulla piattaforma di pagare direttamente attraverso le carte, agevolando i commercianti nella gestione di addebiti, depositi ed eventuali controversie.

Le potenzialità si riferiscono alle funzionalità: l’estensione sfrutta un modello di pagamento a consumo (PAYG) per le transazioni; un’integrazione completa con WooCommerce; tracciabilità di tutti i vostri pagamenti dalla bacheca di WordPress; multi-supporto a più valute (oltre 135 a disposizione).

Il plugin WooCommerce Subscription consente inoltre di pianificare pagamenti ricorrenti.

WooCommerce Payments Review

Guarda questo video su YouTube

Video

I gateway abbinati a WooCommerce Payments

Un payment gateway è un’opzione che consente l’accettazione del pagamento online tramite l’invio di informazioni al servizio abbinato, ricevendo in cambio la conferma.

Per un pagamento via bonifico, per esempio, occorre ricevere una conferma manuale della ricezione del denaro. Invece con le carte di credito e i digital wallet come PayPal, serve uno strumento-ponte. Altri gateway sono Square e Authorize, oltre a Apple Pay o Google Pay.

I più diffusi gateway di pagamento per WooCommerce sono carte di credito e PayPal e Stripe. Da un’indagine di SalesLion emerge che uno store che accetta PayPal trasmette affidabilità: converte all’88,7%, l’82% in più di altre tipologie di checkout, carte di credito incluse.

Si sconsigliano le versioni gratuite dei plugin, perché senza supporto tecnico diretto. Oltre a Braintree e Stripe, anche Authorize.net è un servizio che funge da ponte tra cliente e banca, consentendo il pagamento con carte di credito e debito.

Disponibile in 36 Paesi, permette di scegliere il proprio metodo anche fra giropay, Sofort, iDeal, P24, EPS e Bancontact.

Quanto costa WooCommerce Payments

Ciascun gateway di pagamento presenta costi variabili: può addebitare una tariffa mensile ricorrente e/o una tariffa di transazione standard. WooCommerce Payments si è fatto strada grazie alla sua semplicità e all’azzeramento dei canoni mensili. La commissione di transazione costa il 2,9% più 30 centesimi di euro per transazione ovvero per ogni acquisto eseguito con una carta di credito o debito o bancomat. Al debutto si doveva aggiungere l’1% per le carte di credito non statunitensi, oltre a 15 dollari per la gestione di contestazioni (rimborsate se non giustificate).

Altro fattore da prendere in esame sono le transaction fees di ciascun servizio di gateway. Sono metodi infatti privi di costo di utilizzo, ma che addebitano al venditore una percentuale (in genere inferiore al 3%) su ogni vendita, spesso accompagnata anche da 30 centesimi di quota fissa.

Il plugin Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce consente infine di tagliare le commissioni dei gateway di pagamento, spingendo il cliente verso la scelta preferita, anche grazie all’offerta di sconti.

Semplifica i pagamenti online con WooCommerce Payments

Secondo Bolt.com, a causare il 26% dei mancati acquisti in fase di checkout sono la lunghezza e la complessità del processo. WooCommerce Payments invece gode del vantaggio di semplificare e velocizzare l’acquisto, aumentando in maniera significativa la conversione.

Con Tap to Pay su iPhone e Woo Mobile App, è possibile anche accettare pagamenti contactless di persona, proprio sull’iPhone.

Come funziona la piattaforma completa per gestire i pagamenti

Da WooCommerce > Impostazioni > Pagamenti, è possibile attivare o disattivare un metodo di pagamento, cliccando sulla spunta. Dopo aver rimosso i metodi non significativi, occorre aggiungere il plugin.

WooCommerce Payments è il plugin di WooCommerce, presente all’interno della piattaforma, ma è anche possibile acquistare altri plugin, da aggiungere da Plugin > Aggiungi Nuovo > Carica Plugin, caricando il file .zip direttamente, senza necessità di decomprimerlo.

Per iniziare, occorre installare il plugin Woocommerce Payments sul proprio sito WordPress. Una volta effettuata l’installazione, bisogna configurare le impostazioni di base, come il tipo di valuta, le opzioni di pagamento e le informazioni dell’account di pagamento.

Fra le opzioni di pagamento predefinite, è possibile scegliere fra carte di credito, bonifici bancari, PayPal, Apple Pay, Google Pay eccetera.

Woocommerce Payments permette di gestire i pagamenti ricevuti tramite il sito, visualizzando i dettagli delle transazioni: l’importo, la data e l’indirizzo di spedizione, anche per monitorare lo stato dei pagamenti.

Progettato per garantire la sicurezza delle transazioni online, supporta la crittografia SSL per proteggere i dati dei clienti durante il processo di pagamento. Infatti aderisce agli standard di sicurezza PCI DSS per assicurare la conformità alle normative di sicurezza dei dati.

Attraverso Woocommerce Payments, è possibile gestire anche i rimborsi ai clienti, emettendo rimborsi parziali o completi, monitorando lo stato dei rimborsi e tracciando tutte le transazioni di rimborso.

Inoltre fornisce strumenti di reporting e analisi per tenere traccia delle transazioni e valutare le performance del negozio. Grazie alle visualizzazioni di rapporti dettagliati sulle vendite, sui guadagni e sulle tendenze di pagamento, è possibile prendere decisioni informate, data-driven, sul proprio business.

Costantemente aggiornato, per garantire la compatibilità con le ultime versioni di WooCommerce, rinnova funzionalità. In caso di problemi o domande, infine è possibile contare sull’assistenza della community di WooCommerce e degli sviluppatori del plugin.

WooCommerce Payments: perché è una soluzione flessibile

La soluzione è flessibile perché WooCommerce Payments trae origine da Stripe, di cui è una versione white-label ed offre diverse opzioni di pagamento, consentendo a ognuno di scegliere quella giusta.

WooCommerce Stripe permette di offrire i pagamenti via carte di credito e di debito funge da intermediario tra il cliente e la banca.

Una volta installato, richiede la creazione di un account Stripe, per usufruire del proprio conto online (dove verranno versati i pagamenti dei clienti, in seguito da trasferire sul conto bancario), ma per ricevere la chiave per consentire il funzionamento del plugin. Nelle impostazioni, si richiede la chiave di identificazione per comunicare al plugin a quale conto Stripe si deve connettere. Il plugin è altamente personalizzabile, compresa la possibilità dell’archiviazione dei dati salvati delle carte di credito per accelerare i pagamenti successivi, velocizzando l’intero processo di checkout negli acquisti futuri.

I clienti apprezzano la flessibilità nelle opzioni di pagamento. I pagamenti rateali (Buy now pay later o Bnpl), pagamenti con carta di credito a saldo, in contanti alla consegna o altre opzioni più adatte alle esigenze dei propri clienti, è il miglior modo per fidelizzarli.

La flessibilità consente alla soluzione di vendere con metodi locali su scala globale.

WooCommerce Payments: ottimizzare i pagamenti delle aziende

Mettere a disposizione troppi metodi di pagamento può sembrare dispersivo, confondendo il cliente in fase di checkout, il momento cruciale per le vendite. Inoltre si consiglia di evitare troppi portafogli digitali non famosi nel Paese in cui si fa eCommerce.

Woocommerce Payments permette invece di ottimizzare i pagamenti delle aziende.

Migliora l’esperienza di pagamento online con WooCommerce Payments

Per ottimizzare l’esperienza di pagamento online per i clienti finali con WooCommerce Payments, occorre scegliere le giuste opzioni di pagamento, fra quelle offerte da WooCommerce Payments: come carte di credito, bonifici bancari, PayPal, Apple Pay, Google Pay, ecc. Assicurati di abilitare le opzioni di pagamento più popolari e convenienti per i tuoi clienti.

Bisogna semplificare il processo di checkout, riducendo al minimo i passaggi necessari. Richiedendo le informazioni essenziali, è inoltre possibile completare l’acquisto, offrendo la possibilità di effettuare l’accesso con account social o con PayPal per velocizzare il processo.

La sicurezza è una priorità nei pagamenti online. Installando un certificato SSL per crittografare i dati dei clienti durante la transazione, si garantisce ai clienti che il sito è conforme agli standard di sicurezza PCI DSS.

Altri modi per perfezionare l’esperienza di pagamento online con WooCommerce Payments, sono le opzioni di pagamento flessibili, la possibilità di personalizzare la pagina di conferma dell’ordine, il monitoraggio delle transazioni e risoluzione di eventuali problemi e la raccolta di feedback e valutazioni.

Dopo il pagamento è necessario creare una pagina di conferma dell’ordine personalizzata per ringraziare i clienti e fornire informazioni importanti, come il numero di ordine e una stima dei tempi di consegna.

Grazie agli strumenti di monitoraggio delle transazioni per identificare e risolvere eventuali problemi con i pagamenti, è possibile offrire risposte tempestive. E rispondere prontamente alle richieste di assistenza dei clienti, assicura un’esperienza di pagamento positiva.

Chiedendo ai propri clienti di fornire feedback sull’esperienza di pagamento, si ottengono valutazioni e recensioni che possono aiutare ad identificare eventuali aree di miglioramento. Oltre a implementare le necessarie ottimizzazioni.

WHITEPAPER Come si paga con PagoPA e cosa è possibile pagare? Scopri di più Pubblica Amministrazione Digital Payment