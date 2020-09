Iren sceglie SIA per i suoi servizi di Open Banking

I pagamenti digitali entrano nell’orbita di Iren: la multiutility ha stretto un accordo con SIA per il lancio di servizi avanzati di pagamento, sulla scia delle novità introdotte dalla direttiva PSD2, che ha aperto il mercato anche alle corporate. In particolare, l’accordo prevede che, attraverso la piattaforma digitale di Open Banking di SIA, Iren offra il nuovo servizio di Payment Initiation (PIS). Si tratta di una soluzione che consente ai propri clienti di effettuare il pagamento online delle bollette di luce e gas in modo facile, veloce e sicuro direttamente dalla piattaforma web o dall’app “IrenYou” collegandosi al proprio Internet Banking. Da un punto di vista tecnologico la Open Banking Platform di SIA rende disponibili una serie di funzionalità per realizzare e integrare servizi e applicazioni innovative, minimizzando costi di sviluppo, investimenti tecnologici, impatti organizzativi e accelerando il time-to-market, oltre a garantire la compliance alla normativa. Inoltre SIA supporta le aziende nella progettazione e implementazione dei casi d’uso più adatti alle loro strategie e obiettivi di business. Nel caso specifico, SIA ha anche accompagnato Iren durante tutto il percorso di trasformazione digitale che ha consentito alla multiutility di ottenere l’autorizzazione da Banca d’Italia ad operare come Istituto di Pagamento. L’obiettivo dell’utility è quello di mettere a disposizione dei propri clienti servizi evoluti, capaci di migliorare la user-experience, rispondendo così al sempre maggiore utilizzo di servizi digitali tramite smartphone, tablet o dispositivi wearable.

“I pagamenti elettronici saranno uno straordinario abilitatore dell’espansione su scala nazionale di Iren con l’obiettivo di coniugare evoluzione tecnologica e centralità del cliente. Il nuovo servizio IrenPay – erogato attraverso la piattaforma digitale di Open Banking di SIA – sarà uno strumento importante per offrire ai nostri clienti servizi sempre più digitali e personalizzati”, ha affermato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato. Sulla stessa lunghezza d’onda Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA: “La scelta di un’importante multiutility come Iren di affidarsi alla tecnologia e alla competenza delle nostre persone è un’ulteriore conferma della capacità di SIA di accompagnare la trasformazione digitale di banche, aziende e fintech, attraverso lo sviluppo di iniziative particolarmente innovative, e promuovendo così sempre più l’utilizzo dei pagamenti elettronici. L’Open Banking è tra le principali iniziative strategiche su cui abbiamo puntato con investimenti in piattaforme e con la creazione di nuovi servizi e applicazioni a favore di tutti gli attori coinvolti nel nuovo ecosistema abilitato dalla PSD2”.