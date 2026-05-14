Intesa, azienda del gruppo Kyndryl attiva da oltre 35 anni nella trasformazione digitale e tra i principali provider di servizi fiduciari qualificati in Italia e in Europa, ha annunciato il 12 maggio 2026 il rilascio di Intesa Sign & Pay, nuova funzionalità pensata per integrare la firma elettronica con il pagamento all’interno dello stesso processo digitale. L’obiettivo dichiarato è eliminare la separazione tra la sottoscrizione di un documento o di un contratto e il momento dell’incasso, che in molti casi continua ancora a richiedere passaggi successivi, verifiche manuali e attività di sollecito.

La novità si inserisce nella piattaforma Intesa Sign, soluzione di Digital Transaction Management già conforme alle normative Eidas e Gdpr. Con Sign & Pay, il flusso non si ferma più alla firma del documento: la transazione si completa nello stesso ambiente, in modo continuo e tracciabile. Per le aziende questo significa ridurre la frammentazione operativa; per l’utente finale, trovare un percorso più lineare, con meno interruzioni e meno possibilità di errore.

Il tema non riguarda solo la comodità d’uso. Nel momento in cui firma e pagamento vengono gestiti in un solo workflow, cambia anche il presidio del processo. Si restringe il numero di passaggi esterni, si accorcia il tempo tra adesione e incasso e si centralizzano le evidenze utili per controlli, verifiche e audit. È su questo punto che Intesa colloca il valore del nuovo rilascio.

Dove nasce il problema che la soluzione prova a risolvere

Nella gestione digitale di contratti, ordini, polizze o accordi commerciali, uno dei punti più deboli è spesso la distanza tra due atti che, dal punto di vista del business, dovrebbero restare uniti: la firma e il pagamento. In molti processi, la sottoscrizione viene chiusa su una piattaforma, mentre l’incasso passa su un altro canale, con un secondo accesso, una nuova autorizzazione o una richiesta successiva al cliente. Questo allunga i tempi e apre spazi di frizione.

La conseguenza è doppia. Da un lato aumentano i costi operativi, perché il personale deve gestire follow-up, verifiche, riconciliazioni e talvolta recuperare transazioni rimaste sospese. Dall’altro si abbassa il tasso di completamento, perché ogni passaggio aggiuntivo crea un punto in cui l’utente può interrompere l’operazione, rimandarla o abbandonarla. Intesa presenta Sign & Pay come una risposta diretta a questa criticità: portare tutto in un unico flusso, dallo scambio documentale alla chiusura economica della pratica.

Il cuore della proposta è proprio questo: non una semplice aggiunta di un pulsante di pagamento, ma l’unione di due momenti che finora, anche nei percorsi digitalizzati, spesso restavano separati. Il risultato atteso è una transazione end-to-end, senza cambi di ambiente e senza discontinuità percepite dall’utente.

Come funziona Intesa Sign & Pay

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Intesa Sign & Pay consente di integrare nella piattaforma di firma un sistema di pagamento capace di accompagnare l’utente fino al completamento dell’intera operazione. Il meccanismo prevede la preautorizzazione del pagamento contestualmente alla sottoscrizione del documento, mentre l’addebito effettivo viene completato solo al termine dell’intero processo di firma.

Questo passaggio è uno degli elementi più rilevanti della soluzione, perché mette insieme due esigenze che spesso entrano in tensione: da una parte la necessità di semplificare e velocizzare il percorso; dall’altra quella di garantire che il pagamento sia collegato all’effettiva conclusione del processo documentale. In altri termini, il sistema vincola le due azioni senza sovrapporle in modo improprio.

Tracciabilità completa

L’architettura descritta da Intesa punta anche sulla tracciabilità completa. Ogni passaggio viene storicizzato attraverso gli audit log, così da rendere verificabile l’intera sequenza delle operazioni. In contesti regolati o in procedure che richiedono prova documentale, la disponibilità di una traccia ordinata e verificabile è un elemento che pesa sia sul piano operativo sia su quello del controllo interno.

Sul piano dei pagamenti, la soluzione supporta tutte le valute dei Paesi membri dell’Unione europea e una pluralità di strumenti: carte di credito e di debito, digital wallet come Apple Pay, Google Pay, Satispay e PayPal, oltre ai bonifici sepa. La scelta di coprire metodi di pagamento diversi risponde a un’esigenza concreta: adattare il flusso a clienti e mercati differenti senza uscire dall’ambiente di firma.

Sicurezza, conformità e continuità operativa

Nel presentare il nuovo rilascio, Intesa insiste su: sicurezza, conformità normativa e riduzione del rischio operativo.

L’ambiente unico, controllato e omogeneo, viene presentato come uno strumento per limitare errori, perdite di dati e dispersione delle evidenze. Anche quando i singoli sistemi funzionano correttamente, la frammentazione può creare criticità nei punti di passaggio: documenti firmati ma non ancora incassati, pagamenti non riconciliati, dati distribuiti su più piattaforme, necessità di recuperare manualmente informazioni per dimostrare la corretta esecuzione del processo.

La logica di Sign & Pay prova a ridurre proprio questi snodi.

C’è poi un aspetto che interessa direttamente le aziende: la certezza dell’incasso. Inserire il pagamento nel workflow di firma, con preautorizzazione e completamento finale al termine del processo, significa avvicinare il più possibile il momento dell’adesione a quello della conclusione economica della pratica. È un punto che pesa soprattutto nei processi commerciali a elevato volume o nei casi in cui la rapidità della conferma incide sull’attivazione di un servizio.

I settori in cui può avere un impatto immediato

Intesa indica alcuni ambiti applicativi in cui la nuova funzionalità può trovare un impiego immediato. Il primo è quello assicurativo. In questo caso, la possibilità di firmare la documentazione e completare il pagamento nello stesso flusso consente, secondo l’azienda, di rendere operativa una polizza nel giro di pochi secondi. In un mercato in cui tempi di attivazione e semplicità del percorso di acquisto incidono sulla conversione, ridurre la distanza tra firma e incasso può diventare un vantaggio competitivo concreto.

Un secondo ambito è quello del leasing e del noleggio, dove la gestione contestuale di contratto e deposito cauzionale elimina un passaggio amministrativo che spesso rallenta la chiusura della pratica. Anche nel real estate, la funzionalità può essere usata per il versamento della caparra in modo coerente con la sottoscrizione del documento. Lo stesso vale per le erogazioni liberali, dove unire adesione formale e pagamento in un solo gesto può semplificare il processo per il donatore e per l’organizzazione che riceve i fondi.

La versatilità, nella comunicazione aziendale, è uno degli elementi distintivi del prodotto. Non viene descritta una soluzione verticale per un singolo comparto, ma un modulo che può essere adattato a casi d’uso diversi, purché il valore della transazione dipenda dalla tenuta congiunta di un documento firmato e di un pagamento eseguito.

La posizione dell’azienda e il messaggio al mercato

A sintetizzare il senso del rilascio è la dichiarazione di Marco Broggio, Chief Solution Officer di Intesa, che definisce l’integrazione dei pagamenti nei processi di firma “una naturale evoluzione” della piattaforma Intesa Sign. Nel suo commento, Broggio insiste sul fatto che la nuova soluzione non si limita a digitalizzare un segmento del processo, ma permette di concludere una transazione di business in un unico ambiente protetto.

Il passaggio è rilevante perché chiarisce il posizionamento del prodotto. Il tema non è solo la dematerializzazione dei documenti, ormai acquisita in molti contesti, ma la capacità di gestire l’intero ciclo operativo fino al suo esito economico. È qui che Intesa prova a differenziare la proposta: non una piattaforma per firmare più velocemente, ma uno strumento per chiudere il processo e ridurre le attività residue che restano in carico alle strutture amministrative e commerciali.

Broggio lega questa automazione end-to-end a tre benefici precisi: più efficienza, migliore esperienza per l’utente finale e certezza dell’incasso per le aziende, il tutto dentro un perimetro di conformità normativa. Sono le parole chiave con cui Intesa si presenta al mercato in questa fase: integrazione, controllo, velocità di esecuzione.

Un rilascio che rafforza il profilo di Intesa

Con Sign & Pay, Intesa rafforza il proprio posizionamento come digital solution provider capace di costruire soluzioni integrate per processi ad alto contenuto documentale e regolatorio.

La scommessa di Intesa Sign & Pay sta qui. Se la soluzione manterrà nella pratica ciò che promette sulla carta, il valore non sarà solo nella semplificazione del singolo passaggio, ma nella possibilità di trasformare due atti separati in una sola azione conclusiva, verificabile e immediatamente efficace. Per molte aziende, è proprio questo il tratto che distingue un processo digitalizzato da un processo davvero completo.

