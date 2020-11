IC406 di Auriga sbarca su TikTok per avvicinare gli startupper

Una nuove modalità di comunicazione per IC406, l’incubatore che Auriga ha creato per promuovere e supportare le idee imprenditoriali in ambito digital business. Recentemente, infatti, è partito il progetto che vede IC406 attivo su TikTok, la piattaforma dedicata ai video e pensata per un pubblico molto giovane. L’obiettivo di questa scelta è la volontà non solo di ampliare la propria audience ma anche di cogliere le opportunità di comunicazione offerta di questo mezzo, di per sè caratterizzata da freschezza, dinamicità, immediatezza, utilizzo estremo dell’impatto visivo. Non a caso il progetto di IC406 su TikTok prevede una serie di collaborazioni con giovani influencer in grado di coinvolgere, attraverso i loro video, un vasto pubblico e sensibilizzarlo sui temi che ruotano intorno al mondo delle startup. L’obiettivo concreto, dunque, è anche quello di stimolare nuove idee creative da parte di potenziali startupper, avvicinandoli alle opportunità offerte dagli incubatori attraverso un nuovo canale comunicativo.

“Siamo un’azienda fortemente innovativa che parla a un pubblico prevalentemente business; abbiamo sempre cercato di sperimentare nuove forme di comunicazione, con la volontà di essere al passo con i tempi, tenendo però sempre a mente chi fosse il nostro interlocutore. Oggi facciamo un passo avanti perché con IC406 – che si rivolge a un pubblico più variegato, composto da tutti coloro che hanno un’idea di business digitale e vogliono provare a trasformarla in realtà imprenditoriale – abbiamo deciso di aprirci a nuove opportunità e stili di comunicazione. Il progetto su TikTok, pensato per raggiungere i giovani startupper di domani parlando il loro stesso linguaggio, si affianca alle numerose iniziative di comunicazione – tradizionali e social – che da tempo portiamo avanti”, ha evidenziato Antonella Comes, Chief Marketing Officer di Auriga.