E-fattura, al via la partnership Cloud Finance – Afone participations

Dare alle aziende italiane la possibilità di incassare gli importi delle proprie fatture elettroniche tramite carta di credito o mandato Sdd, in modo semplice e sicuro. A renderlo possibile è la partnership tra Afone Participations, operatore di telecomunicazioni e pagamenti elettronici specializzato in infrastrutture e software per l’economia digitale, e la fintech Cloud Finance, che realizza software per l’analisi finanziaria e che offre, in un’unica soluzione, la fatturazione, l’incasso e la riconciliazione bancaria. Lo strumento di pagamento attraverso cui sarà possibile l’integrazione con le soluzioni di Cloud Finance è Paper@Link del gruppo Afone, di cui fa parte anche l’Istituto di pagamento Afone Paiement.

Il software dedicato alla fatturazione elettronica realizzato da Cloud Finance, attraverso la piattaforma dedicata Free Invoice, permette l’invio della fattura al Sdi e la copia di cortesia in pdf direttamente al cliente tramite email, che contiene il link con il quale è possibile pagare l’importo della fattura direttamente con carta di credito o Sepa Direct Debit da qualsiasi dispositivo, sia mobile che desktop.

“La partnership con Afone Participations rappresenta una scelta lungimirante in termini di innovazione per le piccole e medie imprese italiane – commenta Riccardo Tranfaglia, Cto di Cloud Finance – Un elemento differenziale per le aziende che desiderano tenere sotto controllo tutte le fasi di pagamento con clienti e fornitori, monitorando automaticamente i flussi di cassa sia in entrata che in uscita. L’integrazione del nostro software Free Invoice con Afone Participations ci permette di offrire un sistema innovativo e circolare, necessario in questa fase di evoluzione in chiave digitale all’interno dei processi aziendali in termini di efficienza e di monitoraggio del proprio business”.

“Le Pmi italiane hanno finalmente compreso l’importanza di attivare un processo di digital transformation anche in ambito payment – aggiunge Michele Koligi, senior manager B2B business development di Afone – La partnership con Cloud Finance ci permette di supportare le Pmi offrendo uno strumento innovativo in grado di agevolare gli incassi delle fatture e di ottimizzare la riconciliazione bancaria. Crediamo che l’introduzione della fatturazione elettronica tra imprese private possa far crescere la digitalizzazione nelle relazioni, migliorando l’efficienza complessiva dell’intero sistema. In questo contesto i pagamenti digitali giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo di una nuova fase tecnologica in grado di competere con altri marcati europei”.