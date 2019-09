E-commerce in crescita, Nexi e Shopify insieme

Claudia Costa

In base agli ultimi dati diffusi dal Consorzio Netcomm/School of Management del Politecnico di Milano, l’e-commerce nel 2019 crescerà del 15%, superando i 31,5 miliardi di euro. La partnership tra la PayTech di riferimento per i pagamenti digitali in Italia, Nexi e la piattaforma per l’e-commerce, Shopify offre la possibilità a tutti gli italiani che desiderano vendere online di disporre nel loro e-store del gateway di pagamento di Nexi, XPay per accettare pagamenti online in modo facile, veloce, sicuro.

“La partnership con Shopify rappresenta un importante passo in avanti nel nostro percorso di crescita e nella nostra strategia che mira a diffondere i pagamenti digitali nel nostro Paese: vogliamo mettere a disposizione dei clienti delle nostre Banche partner, prodotti e servizi più innovativi e tecnologicamente all’avanguardia – commenta Dirk Pinamonti, Head of e-commerce di Nexi – L’accordo con Shopify va in questa direzione: i merchant hanno oggi una soluzione ottimale per cavalcare la crescita del commercio elettronico e generare nuovo business”.