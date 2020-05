Con SmartPOS Nexi, Credifarma incentiva i pagamenti digitali nelle farmacie italiane

FarmaPos è il nuovo servizio fintech per le farmacie che prevede canone e commissioni agevolate per il 2020 e una linea di credito dedicata il cui utilizzo sarà totalmente libero [...]

Per incentivare lo sviluppo dei pagamenti digitali nelle farmacie, infrastrutture sanitarie di riferimento sul territorio e in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid-19, arriva FarmaPOS. Una soluzione integrata, semplice e veloce dotata di SmartPOS Nexi che possiede un firmware dedicato per accettare tutti gli strumenti di pagamento, come carte di credito, prepagate, debito, smartphone e QR Code, assicurando la massima affidabilità e sicurezza. Inoltre, consente di accettare pagamenti a distanza attraverso il servizio Pay By Link di Nexi, senza alcun costo fisso o canone mensile aggiuntivo. Il POS sarà a canone scontato e commissioni azzerate per tutti i pagamenti inferiori ai 10 euro sino al 31 dicembre 2020 ed avrà una linea di credito dedicata il cui utilizzo sarà totalmente libero indipendentemente dalle transazioni canalizzate.

Grazie all’accordo con Nexi, Credifarma, realtà specializzata nel credito alle farmacie del Gruppo Banca IFIS e partecipata da Federfarma, rafforza la propria gamma di soluzioni a disposizione dei farmacisti italiani per effettuare i pagamenti. Marco Alessandrini, Amministratore Delegato di Credifarma, spiega che l’intento è di offrire alle farmacie “servizi digitali innovativi in grado di soddisfare bisogni crescenti ed esigenze sempre più sofisticate, garantendo allo stesso tempo sicurezza e sostenendo l’evoluzione della sanità digitale”. Un impegno ancora più rilevante in un periodo come questo in cui “Stiamo assistendo ad un veloce cambiamento che coinvolge non solo

le modalità di pagamento ma tutta la proposizione dell’offerta del mondo della farmacia italiana”.

Immagine fornita da Shutterstock.