Il commercio agentico entra nei programmi delle imprese italiane prima ancora di diventare una pratica consolidata. Il 78% delle aziende con almeno 50 dipendenti intervistate per una ricerca commissionata da PayPal ritiene che gli acquisti gestiti attraverso agenti di intelligenza artificiale trasformeranno il settore o avranno un impatto significativo sul mercato. Eppure, soltanto il 16% dichiara di possedere un’infrastruttura di pagamento già pronta a supportare queste transazioni. Tra aspettative e capacità operative si apre una distanza che riguarda tecnologie, sicurezza e organizzazione.

I risultati emergono dal Report sul commercio agentico in Italia, realizzato nel 2026 da Ipsos Doxa per PayPal attraverso 500 interviste a figure decisionali e manageriali, raccolte dall’1 al 13 aprile. L’indagine definisce «piccole» le aziende con meno di 50 dipendenti e «grandi» quelle con almeno 50. Le percentuali descrivono quindi le risposte degli intervistati, non il numero di acquisti effettivamente conclusi da sistemi autonomi.

Che cosa cambia quando un agente acquista

Nel commercio elettronico tradizionale il cliente cerca un prodotto, confronta le alternative, sceglie il venditore e autorizza il pagamento. Il commercio agentico introduce software capaci di svolgere una parte di questo percorso per conto della persona o dell’impresa. Un agente può ricevere istruzioni, filtrare offerte secondo criteri prestabiliti e, quando dispone delle autorizzazioni necessarie, arrivare alla transazione.

L’autonomia non equivale all’assenza di controllo. Limiti di spesa, identità dell’acquirente, condizioni di reso e conferme di pagamento devono rimanere verificabili. Per chi vende, il cambiamento consiste anche nel dover rendere prezzi, disponibilità e informazioni sui prodotti comprensibili ai sistemi che selezionano le offerte. Un sito costruito per accompagnare la navigazione umana potrebbe non bastare quando il primo interlocutore è un agente software.

Si pensi a un ufficio che deve rifornirsi di materiali: invece di consultare manualmente diversi cataloghi, potrebbe chiedere a un agente di cercare prodotti compatibili con un budget e con requisiti di consegna. Il sistema potrebbe proporre l’ordine o eseguirlo entro soglie autorizzate. Perché l’acquisto sia affidabile, ogni criterio deve però essere documentato e aggiornato.

L’interesse delle imprese supera la preparazione

La ricerca PayPal registra una consapevolezza diffusa. Il 78% delle grandi aziende intervistate e il 72% di quelle più piccole si aspettano cambiamenti significativi dal commercio agentico. La distanza tra i due gruppi, dunque, non riguarda soprattutto la percezione del fenomeno. Riguarda la possibilità di trasformare quell’aspettativa in processi, investimenti e responsabilità interne.

Tra le grandi aziende, il 28% dichiara di avere già integrato il commercio agentico nelle attività operative ordinarie. Un ulteriore 34% sta testando o sperimentando l’integrazione dell’AI agentica. Le due risposte indicano livelli di maturità diversi: utilizzare una soluzione nel lavoro quotidiano richiede procedure stabili, mentre sperimentarla permette ancora di circoscrivere funzioni e rischi.

Il dato invita anche a evitare un equivoco: conoscere una tecnologia o prevederne la crescita non significa avere concluso la trasformazione. Per le imprese il percorso passa dalla sperimentazione alla gestione continuativa, con investimenti che devono produrre risultati misurabili.

In Italia l’impatto è atteso più tardi che altrove

Il confronto internazionale accentua il contrasto. Secondo i dati riportati da PayPal, il 67% delle grandi aziende italiane intervistate prevede un impatto del commercio agentico sulla propria attività entro dodici mesi. La quota arriva al 96% in Germania e al 97% sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti.

Non è una misura del valore degli acquisti né prova che le imprese estere abbiano già completato l’adozione. Registra aspettative differenti sulla velocità con cui la tecnologia influenzerà le attività. Per l’Italia, tuttavia, la distanza è notevole e può pesare sulle priorità di investimento: chi considera imminente un cambiamento tende ad affrontare prima le scelte relative a sistemi e fornitori.

Nelle aziende più piccole manca soprattutto una strategia

La conoscenza dichiarata è relativamente vicina: l’86% delle grandi aziende e l’82% di quelle più piccole affermano di conoscere il commercio agentico. Quando si chiede quanto sia approfondita questa conoscenza, però, la distanza aumenta. Il 31% delle grandi aziende dichiara una preparazione molto approfondita, contro appena il 13% di quelle con meno di 50 dipendenti.

Anche l’organizzazione riflette questa differenza. Il 43% delle aziende più piccole non gestisce attivamente il commercio agentico, rispetto al 18% delle grandi. Il 26% non dispone di una strategia o non sa da dove iniziare; nelle aziende maggiori la percentuale scende al 10%. Inoltre, il 24% delle realtà piccole non ha piani specifici di adozione, contro l’8% delle grandi.

Le scelte dichiarate non equivalgono però a un rifiuto della tecnologia. Il 34% delle aziende più piccole preferisce un approccio “selettivo e prudente”, contro il 28% delle grandi. Un’impostazione “ampio ma controllato” raccoglie invece il 29% delle aziende piccole e il 50% di quelle grandi. Le virgolette indicano le categorie usate nel questionario: la prudenza può riflettere vincoli di risorse, oltre che una valutazione dei rischi.

Questo divario produce effetti diversi lungo la filiera. Un grande distributore può sperimentare sistemi dedicati e collegarli ai propri dati, mentre un piccolo commerciante potrebbe dipendere dalle funzioni messe a disposizione dalla piattaforma che già utilizza.

La scelta del fornitore tecnologico acquista così un peso maggiore, soprattutto quando mancano persone incaricate di valutare sicurezza, prestazioni e costi.

Sicurezza dei dati e frodi frenano l’adozione nelle aziende più grandi

Anche tra le aziende di grandi dimensioni emergono alcune barriere. La prima preoccupazione segnalata dalle aziende che intendono adottare il commercio agentico riguarda la sicurezza dei dati, indicata dal 40% degli intervistati. Seguono i rischi di frode, al 38%, e quelli legati alla conformità normativa, al 29%. Queste percentuali aiutano a capire perché l’interesse per gli agenti non si traduca automaticamente nell’affidamento di funzioni sensibili.

Un acquisto delegato richiede di stabilire chi autorizza l’operazione, quali informazioni può utilizzare il software e come attribuire la responsabilità di una transazione indesiderata. Se un agente seleziona un fornitore non affidabile, interpreta male una condizione commerciale o tenta un pagamento oltre i limiti, l’impresa deve poter individuare l’errore e intervenire.

La protezione non riguarda soltanto la fase finale del pagamento. Coinvolge i dati condivisi durante la ricerca del prodotto, la gestione delle credenziali, la registrazione delle decisioni e le verifiche successive. Senza regole operative e strumenti di controllo, automatizzare più passaggi può ampliare la superficie esposta a errori e abusi.

L’integrazione con i sistemi esistenti costa risorse

Alla sicurezza si sommano problemi tecnici. Il 27% delle aziende segnala difficoltà di integrazione con i sistemi già utilizzati; il 26% indica costi elevati o risorse insufficienti per l’implementazione. Sono ostacoli distinti ma collegati: adattare cataloghi, gestionali, piattaforme di vendita e procedure di pagamento richiede lavoro tecnico e coordinamento tra reparti.

Un agente può funzionare bene in una dimostrazione senza riuscire a operare su dati aggiornati o su procedure realmente utilizzate dall’azienda. La disponibilità di un prodotto, il suo prezzo e le condizioni applicabili devono restare coerenti lungo l’intera transazione.

Anche la gestione di resi, rimborsi e contestazioni deve poter dialogare con il processo automatizzato.

Pagamenti: infrastrutture ancora da adeguare

La preparazione dei sistemi di pagamento mostra il divario tra ambizione e infrastruttura. Soltanto il 16% delle grandi aziende italiane intervistate dichiara di avere una struttura pronta a supportare gli acquisti tramite agenti. Un altro 51% afferma di aver bisogno di ulteriori integrazioni.

Il problema non consiste semplicemente nel consentire a un software di inviare una richiesta di pagamento. Un’impresa deve riconoscere quando l’agente agisce per conto di un cliente autorizzato, rispettare i limiti concordati e poter ricostruire il percorso che ha portato alla scelta. Le verifiche contro le frodi devono convivere con la velocità promessa dall’automazione.

Un ulteriore aspetto riguarda la tracciabilità. Nel commercio tradizionale l’ordine registra spesso un’azione compiuta direttamente dall’utente. Con un agente occorre poter dimostrare quali istruzioni ha ricevuto, quali alternative ha considerato e quali limiti ha rispettato. Questa registrazione è utile sia all’assistenza clienti sia alla gestione delle contestazioni.

Anche l’esperienza dell’acquirente cambia. Se un agente confronta più offerte, l’utente deve conoscere le condizioni su cui si fonda la selezione e sapere quando è necessario approvare la spesa. Senza queste garanzie, un processo più rapido può diventare meno comprensibile e compromettere la fiducia nella transazione.

Le piattaforme di pagamento diventano interlocutori centrali

Le aziende cercano competenze anche all’esterno. Il 33% delle grandi imprese intervistate dichiara di avere bisogno di un supporto significativo per adottare il commercio agentico; tra le più piccole la quota è del 24%. Inoltre, il 23% delle grandi aziende prevede di collaborare con piattaforme di pagamento o di commercio elettronico, mentre il 18% intende ricorrere maggiormente ad agenzie e consulenti.

Il 72% delle grandi aziende attribuisce ai provider di servizi di pagamento un ruolo principale o di supporto nel commercio agentico. Il dato indica un’aspettativa nei confronti dei fornitori, non una prova che le soluzioni disponibili rispondano già a tutte le esigenze.

Le imprese chiedono strumenti affidabili e facili da integrare

Quando devono scegliere una piattaforma per il commercio agentico, le grandi aziende intervistate mettono al primo posto le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, citate dal 44%. Seguono la gestione accurata dei dati, al 40%, la protezione da frodi o utilizzi impropri, al 38%, e la facilità di integrazione, al 37%.

L’ordine delle priorità descrive un equilibrio preciso. Le imprese cercano capacità di automazione, ma pretendono che i dati siano corretti, le operazioni protette e i sistemi compatibili con quelli già in funzione. Una tecnologia capace di prendere decisioni senza poterle spiegare o controllare rischia di risultare poco adatta ai processi commerciali.

Per i fornitori, ciò significa offrire strumenti che rendano esplicite autorizzazioni, controlli e possibilità di intervento. Per le aziende significa valutare una piattaforma anche attraverso domande pratiche: che cosa accade se il prezzo cambia durante l’acquisto? Chi gestisce un rimborso? In quale momento il cliente può interrompere l’operazione?

Dal progetto pilota alla responsabilità sul risultato

Le cifre del rapporto mostrano aziende italiane consapevoli del possibile cambiamento, ma con preparazioni molto diverse. Le realtà più grandi stanno sperimentando più diffusamente e progettano collaborazioni con fornitori esterni; quelle più piccole manifestano interesse senza disporre sempre di una strategia.

La ricerca PayPal evidenzia come la collaborazione con partner tecnologici e fornitori di servizi di pagamento possa assumere un ruolo importante nel percorso verso il commercio agentico, aiutando le aziende a superare le criticità legate a sicurezza e integrazione che oggi condizionano la possibilità di passare dalle intenzioni agli acquisti effettivi.

Articolo realizzato in collaborazione con PayPal