Cashless, quali sono i trend da conoscere

Il settore dei pagamenti, negli ultimi diciotto mesi, ha conosciuto un’importante accelerazione verso i pagamenti digitali. Complice la pandemia, infatti, gli italiani sembrano aver abbandonato la tradizionale attitudine verso il contante, come testimonia anche un recente sondaggio realizzato da Ipsos per Adyen: il 63% dei pagamenti degli italiani vengono ormai effettuati attraverso soluzioni cashless, mentre la quasi totalità (95%) della popolazione utilizza le carte e un sorprendente 29% è già orientato verso i nuovi smart payments. Non solo, ben l’80% sostiene di preferire in senso assoluto i metodi di pagamento diversi dal contante, giudicati più comodi veloci e sicuri. A dominare sono in particolar modo le carte di debito e credito, che sono utilizzate da ben 1 italiano su 2; seguono gli smart payments (digital wallet e app) già adottati dal 29% della popolazione, con una curva di crescita potenziale stimata in ulteriori 6 punti percentuali (35%).

Inoltre, l’aspettativa per il futuro è quella di una crescita dei metodi digitali (+20% il potenziale di crescita dei pagamenti smart tra gli italiani nel 2022), anche se solo il 14% del campione pensa che il contante possa sparire del tutto. Dati che, insomma, confermano la crescente forza del cashless, un fenomeno che inevitabilmente interessa da vicino le strategie di tutti i retailer. Che, presi alla sprovvista da questa improvvisa accelerazione, spesso faticano a prendere le opportune contromisure. E non hanno ancora la risposta a molte delle domande che tipicamente girano intorno al cashless. Ad esempio:

Quali sono i principali driver di scelta del cashless?

Quali sono le soluzioni di pagamento che i retailer devono adottare per rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori?

Come conciliare le esigenze di sicurezza con la rapidità del processo d’acquisto?

Questi e altri interrogativi sono già stati affrontati da Adyen, piattaforma leader nel mondo dei pagamenti, che ha disegnato con successo soluzioni cashless per marchi del calibro Prada, Woolrich, Ferragamo, Diesel, Slowear, Mazzolari, Upim, Amplifon, Casa.it, DeAgostini, Amica Farmacia e Dianacorp, Brunello Cucinelli, Benetton, Etro, Furla, Boggi Milano, Eataly Net, Pinko e Cortilia.

Proprio per raccontare con concretezza i principali trend del fenomeno cashless, Adyen ha deciso di organizzare uno speciale webinar on line, in programma il prossimo 17 Novembre alle ore 10:30, dal titolo “Siamo pronti per un futuro cashless?”.

Ulteriori dettagli e modalità di iscrizione (gratuita) sono disponibili qui.