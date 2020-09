Auriga guarda ai pagamenti IoT: rilevata una quota di Vidyasoft

Prosegue la politica di attenzione di Auriga verso le startup e il mondo Fintech: la società specializzata nelle soluzioni software per la banca omnicanale, ha infatti annunciato l’acquisto di una quota pari al 7,9 % del capitale sociale di Vidyasoft. Quest’ultima è una società italiana attiva nel fintech e specializzata nella realizzazione di servizi altamente innovativi, come lo sviluppo di sistemi e soluzioni di pagamento basati su IoT. La società fa parte del Fintech District (di cui Auriga è corporate member), l’ecosistema di riferimento del fintech in Italia che raggruppa oggi oltre 150 startup e grandi realtà corporate con l’obiettivo di sviluppare progetti di open innovation. Con questa operazione Auriga si propone di presidiare maggiormente quelle tecnologie e know-how che potranno produrre un impatto positivo sul sistema dei pagamenti e, in generale, nel settore bancario e finanziario. In particolare, da un punto di vista tecnico è prevista la progressiva integrazione delle soluzioni delle due società. Inoltre Auriga promuoverà sul mercato bancario e finanziario l’adozione dei sistemi IoT, che saranno integrati nella propria piattaforma. Come primi passaggi sono previsti l’inserimento nel portfolio di Auriga di una soluzione di chatbot e di un avanzato servizio di customer care sui canali di home banking e self-service bancario.

“Auriga sta vivendo un momento di forte sviluppo, ampliando sia l’ambito delle soluzioni offerte sia il perimetro geografico a cui si rivolge a livello mondiale. In questa fase è indispensabile individuare i partner giusti, in grado di supportare al meglio il nostro percorso di rafforzamento: Vidyasoft è una realtà giovane e meritevole, che sposa molti dei valori e degli obiettivi di Auriga. Insieme puntiamo a sviluppare gli strumenti necessari per la definizione della banca del futuro: sempre più omnicanale, customer-centred e user-friendly. Attraverso la collaborazione di Auriga e Vidyasoft daremo vita ad un flusso di innovazione che investirà processi, prodotti e modelli di business, e di cui, ci auguriamo, potranno giovare tutti gli interlocutori del settore”, ha dichiarato Vincenzo Fiore, CEO di Auriga. Secondo invece Adriana Caione, CEO di Vidyasoft , la partnership con Auriga faciliterà il processo di vendita e ridurrà il ciclo commerciale, grazie alle esperienze decennali in campo bancario.