Assicurazioni: SIA introduce un’app per offrire pagamenti digitali

Carte di credito, bonifici e pagamenti rateali. Da oggi i clienti delle agenzie di assicurazione che utilizzano la piattaforma Omnia dedicata al mondo Insurance di SIA potranno scegliere il metodo di pagamento digitale che preferiscono in base alla necessità, accedere ai servizi di pagamento da remoto e in totale sicurezza, godendo di una user experience semplice e fluida. Un valore aggiunto anche per gli assicuratori, che potranno operare in modo più efficace e snello. Tutto questo grazie alle partnership strategiche strette con Paycloud.it, Fintech che offre soluzioni personalizzate per gestire le transazioni finanziarie nel mondo digitale e Afone Participations, operatore di telecomunicazioni e pagamenti elettronici.

Quello che ha fatto SIA è stato integrare la piattaforma Omnia con una web app dotata di area riservata che permetterà ai clienti di verificare le coperture assicurative in essere, controllare l’imminente scadenza e procedere al rinnovo grazie al pagamento digitale. Nel caso in cui l’agenzia di riferimento abbia scelto la soluzione di Afone Participations, l’assicurato potrà utilizzare il metodo di pagamento digitale a lui più gradito tra le opzioni carta di credito, bonifico o pagamento rateale con Soisy (solo per i clienti privati). L’agenzia di assicurazione riceverà direttamente e in modo fluido i pagamenti, con una riconciliazione contabile.

“Questo accordo soddisfa la richiesta di disporre soluzioni di ePayment da mettere a disposizione della clientela in un momento di grande cambiamento generato sia dal regolamento IVASS n.41 – Home Insurance e le disposizioni sulla gestione telematica dei rapporti assicurativi, che dal lockdown. Abbiamo dato una forte spinta verso l’innovazione dei servizi assicurativi e grazie all’app integrata con i pagamenti digitali, migliorato l’esperienza di utilizzo da parte degli assicurati, semplificando al contempo il lavoro di back-office degli Intermediari e dei loro partner assicurativi con cui collaboriamo, che spesso si confrontano con farraginose procedure amministrative e di riconciliazione” ha dichiarato Francesco Merzari, Amministratore Delegato di SIA.

Immagine fornita da Shutterstock.