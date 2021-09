Al via la terza edizione della Call4Digital di IC406: focus sulla sostenibilità

La sostenibilità è al centro della terza edizione della Call4Digital di IC406, l’incubatore creato da Auriga per promuovere e supportare le idee imprenditoriali in ambito digital business. Dal 1° settembre al 31 ottobre sono infatti aperte le candidature per partecipare alla selezione rivolta a individuare startup che abbiano sviluppato tecnologie e modelli di business innovativi, originali e soprattutto eco-sostenibili. Più nel dettaglio, la Call4Digital 2021 ha individuato cinque settori specifici in cui è possibile candidare il proprio progetto imprenditoriale ambiti industriali riconducibili alla sostenibilità: industria aerospaziale; agricoltura d’eccellenza; energia pulita per il territorio; smart mobility; industria culturale e creativa e turismo.

Al termine della valutazione e di un periodo di pre-incubazione , le startup selezionate avranno accesso al programma di incubazione vero e proprio della durata di 6 mesi che quest’anno tornerà ad essere svolto in presenza presso la sede di IC406 a Bari. Durante l’incubazione i team avranno la possibilità di usufruire dei servizi dedicati allo sviluppo dei loro progetti imprenditoriali messi a disposizione da IC406, oltre all’opportunità di utilizzare gli spazi, gli strumenti di lavoro e i servizi connessi – per un valore complessivo di 40.000 Euro. La Call4Digital 2021, realizzata con il patrocinio di Uniba, Poliba e Università del Salento rientra nelle attività che l’incubatore di Auriga sta portando avanti da diversi anni per diffondere la cultura imprenditoriale anche attraverso la collaborazione con un ampio ecosistema di innovazione sul territorio pugliese e con il mondo accademico.

Inoltre, quest’anno può contare sulla partnership con Doorway, la piattaforma di Equity Investing online leader sul mercato degli investitori professionali e qualificati, e LITA, piattaforma di equity crowdfunding, che favoriscono l’incontro tra investitori altamente qualificati e startup dall’elevato potenziale di crescita.

"Per la nuova Call4Digital abbiamo voluto prendere ispirazione da alcuni degli sfidanti obiettivi dell'agenda ONU 2030 e abbiamo deciso di puntare sull'ambito della sostenibilità, affinché i progetti che intendiamo sostenere possano, anche in minima parte, dare un contributo in questa direzione. Inoltre, all'interno del macro-ambito della sostenibilità, abbiamo voluto individuare quei settori potenzialmente più trainanti dell'economia in Italia e soprattutto in Puglia, perché i progetti che selezioneremo possano avere una maggiore possibilità di successo sul mercato – ha dichiarato Vincenzo Fiore, CEO di Auriga – .Con la terza edizione della Call4Digital vogliamo proseguire, a sostenere e sviluppare le idee migliori e le startup più promettenti, e crediamo che non sia più sufficiente avere solo un progetto innovativo: ci vuole creatività e passione, accompagnate da dedizione, sviluppo di competenze e managerialità. Per questo chiediamo la presenza fisica, perché per sviluppare un percorso di questo genere, con l'obiettivo di ingresso sul mercato, è necessario vivere un'esperienza completa e dedicata".