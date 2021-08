Nuova sede a Bruxelles per Auriga

Auriga fa un altro passo avanti nella sua strategia di internazionalizzazione: la società italiana specializzata nel software per il mondo banking ha inaugurato la sua nuova sede a Bruxelles, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria presenza in Belgio e Lussemburgo, supportando le banche locali nei loro percorsi di digital transformation. Una scelta che arriva dopo l’inaugurazione delle nuove sedi in Spagna e Messico, nonchè un presidio esistente anche a Londra, Parigi, Francoforte, oltre che a Bari, Roma e Milano. Sul mercato belga Auriga opera direttamente già dal 2015 e può vantare all’attivo progetti di innovazione tecnologica applicati al canale self service per alcuni istituti bancari, anche attraverso partnership finalizzate alla distribuzione delle proprie soluzioni software. La piena operatività della sede di Bruxelles prevede anche la gestione in loco della piattaforma ATM attraverso due data centre gestiti da LCL, uno dei più maggiori provider di servizi di IT warehousing in Belgio. La nuova sede sarà guidata da Rudy De Wolf, con oltre trent’anni di carriera nel settore bancario belga e lussemburghese, ed ex Business Manager di BNP-Paribas.

Vincenzo Fiore, CEO di Auriga, ha così espresso soddisfazione per l’inaugurazione: “La decisione di aprire una nuova sede operativa a Bruxelles e la nomina di figure manageriali di grande competenza come Rudy De Wolf è la testimonianza del grande interesse dell’azienda per il mercato belga e lussemburghese. Il solido background di Rudy ci consentirà di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in proposte innovative e implementare soluzioni tecnologiche efficaci, crescendo anche in questi mercati.”