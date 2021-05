Auriga investe in Welfare4You

Continua la politica di attenzione di Auriga nei confronti dell’Universo delle Startup: la società specializzata nelle soluzioni software per la banca omnicanale, ha formalizzato l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Welfare4You, startup-up milanese nata nel 2017 e specializzata nella progettazione e nella gestione operativa di piani di Welfare Aziendale tramite piattaforme web di ultima generazione.

L’obiettivo è quello della diversificazione, in linea con gli investimenti già effettuati in passato in numerose startup dall’alto valore tecnologico. Il settore del Welfare Aziendale, in particolare, è ritenuto da Auriga sempre più connesso con le strategie di business delle banche. Gli istituti di credito, infatti, negli ultimi anni hanno colto la necessità e l’opportunità di offrire servizi di Welfare Aziendale alle imprese proprie clienti: le banche si sono dimostrate protagoniste nello sviluppo in-house o in outsourcing di piattaforme per la gestione dei piani di welfare, interpretando la domanda di mercato come un’occasione per ampliare il proprio raggio d’azione e incrementare il business.

Vista questa evoluzione, dunque, Auriga vuole supportare le banche nella definizione di questo loro nuovo ruolo di provider di servizi welfare. L’integrazione di Welfare4You, permetterà ad Auriga di ottimizzare la propria offerta, puntando sull’l’Intelligenza Artificiale e su interfacce orientate al massimo comfort di servizio e all’incremento della customer satisfaction.

“L’acquisizione della quota di maggioranza di Welfare4You – commenta Vincenzo Fiore, CEO di Auriga – “ci consente di affacciarci in un mercato che è diventato ormai strategico per le banche. Grazie a Welfare4You saremo in grado di affiancare le banche anche in questo ambito, mettendo a fattore comune le nostre competenze in ambito tecnologico e nello sviluppo di soluzioni personalizzate. L’investimento è in linea con quelli che sono da sempre i nostri obiettivi e valori aziendali: sostenere l’innovazione e promuovere l’open innovation, lavorando al fianco di aziende innovative, giovani e dinamiche, in grado di presidiare un mercato specifico.”

“L’ingresso di Auriga nella nostra Società – ha precisato Paolo Barbieri, CEO di Welfare4You Srl – è per noi motivo di orgoglio perché testimonia la competitività delle nostre soluzioni e del nostro posizionamento in un mercato molto concorrenziale. L’acquisizione sarà uno sprone per crescere ulteriormente associando alla nostra competenza specialistica nel campo del Welfare Aziendale quella tecnologica di una grande azienda italiana che sarà il nostro partner per lo sviluppo in un quadro già caratterizzato da performance molto incoraggianti, nonostante il periodo critico che tutte le attività industriali si sono trovate a dover affrontare”.