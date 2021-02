Auriga-ACI: al via un’alleanza per gli ATM di nuova generazione

Una alleanza per costruire ATM di nuova generazione, più evoluti e capaci di rispondere alle esigenze attuali delle banche: questo il senso dell’accordo tra Auriga e ACI Worldwide, che realizzeranno congiuntamente un’architettura ATM di nuova generazione e una piattaforma bancaria self-service, così da migliorare l’esperienza bancaria omnicanale per i consumatori a livello mondiale. In particolare, la piattaforma Enterprise Payments di ACI, che supporta le banche nella gestione dei nuovi standard e modelli di pagamento, verrà integrata con la soluzione bancaria omnicanale di Auriga, WinWebServer (WWS). Questo renderà possibile la fornitura alle banche di un’architettura self-service di nuova generazione, che faciliterà l’integrazione dei canali fisici e digitali in una piattaforma tecnologica sicura e avanzata. La soluzione congiunta, permetterà anche di fornire un migliore servizio clienti attraverso l’integrazione dell’ATM con funzionalità bancarie tipiche del mobile e internet banking. In questo modo le banche avranno la possibilità di definire una strategia integrata, ottimizzando e trasformando la rete di filiali e sportelli bancomat.

“La pandemia ha cambiato, tra le altre cose, il modo in cui i consumatori effettuano operazioni bancarie. Ha anche accelerato il percorso di trasformazione digitale per le banche, cambiando il volto della nostra interazione con il mondo bancario – ha affermato Jeremy Wilmot, Chief Product Officer, di ACI Worldwide – . La partnership di ACI con Auriga fornirà nuove opzioni di self-service per i consumatori, che guideranno l’esperienza di banca digitale di qui in avanti. Auriga è un’azienda digital-first, con una solida reputazione nel settore della banca omnicanale: la nostra partnership ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda globale di funzionalità self-service di nuova generazione “.

“I consumatori di oggi utilizzano una vasta gamma di canali per accedere ai servizi bancari, passando continuamente da un dispositivo all’altro. Sempre più spesso, richiedono servizi (relativi al contante e non) in qualunque momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La tecnologia ATM è stata troppo spesso un ostacolo al soddisfarsi di queste mutevoli esigenze. I gestori delle reti ATM devono adattarsi per rispondere a queste nuove esigenze, anche attraverso l’avanzamento dell’infrastruttura ATM, facendo convergere i servizi fisici e digitali per garantire un’esperienza di consumo fluida ed immediata. La nostra partnership con ACI non solo offrirà soluzioni bancarie self-service ottimali su tutti i canali, ma amplierà anche la nostra impronta globale – ha dichiarato Vincenzo Fiore, CEO di Auriga – . “Inoltre, la nostra soluzione offre operazioni di sicurezza ATM centralizzate su un’unica piattaforma, garantendo un impatto minimo sulle prestazioni del dispositivo.”

WHITEPAPER Come è cambiato in Italia il quadro normativo dei pagamenti digitali verso la PA?

**