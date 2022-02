Partnership nei pagamenti contactless eCommerce - Pagamenti Digitali

I merchant che fanno eCommerce sulla piattaforma di PrestaShop potranno accedere all'ampia offerta di pagamenti contactless di SumUp per scegliere la soluzione su misura della propria tipologia di business [...]

SumUp sigla un’alleanza per i pagamenti contactless nell’eCommerce per offrire una soluzione di pagamento ai merchant presenti sulla piattaforma di PrestaShop.

I pagamenti contactless di SumUp nell’eCommerce di PrestaShop

Centinaia di migliaia di merchant che fanno eCommerce sulla piattaforma di PrestaShop potranno accedere all’ampia offerta di strumenti aziendali di SumUp.

Potranno scegliere la soluzione su misura della propria tipologia di business, grazie al modulo di pagamento di SumUp, noto come SumUp Payment Module per PrestaShop, già disponibile in 30 mercati europei.

I merchant possono infatti adottare una soluzione di pagamento che consente pagamenti con carta di credito senza costi fissi e con una commissione ridotta al minimo.

Pagamenti contactless per l’eCommerce: come funziona la soluzione integrata

I merchant europei di PrestaShop possono accedere al componente aggiuntivo SumUp per PrestaShop dalla loro piattaforma PrestaShop, che offre una connessione diretta al loro account SumUp:

lettori di carte;

SumUp Business Account e la carta associata;

la fatturazione e soluzioni per punti vendita.

Il modulo di pagamenti contactless abilita SumUp come metodo di pagamento per l’eCommerce, sincronizzando in automatico tutti i dati con la cronologia di transazioni di SumUp.

Ecco i punti di forza del modulo PrestaShop Official Add-on Marketplace:

interfaccia utente accattivante e personalizzabile;

registrazione semplice e rapida;

configurazione facile;

trasparenza : nessun costo nascosto;

: nessun costo nascosto; pagamenti sicuri e affidabili ;

; tassi di addebito più bassi grazie al 3D-Secure.

L’obiettivo di SumUp e PrestaShop

SumUp supporta i pagamenti contactless, in store e eCommerce, di oltre 3,5 milioni di merchant in tutto il mondo in oltre 30 mercati.

PrestaShop, forte quasi 300 mila siti in tutto il mondo che già usano il suo software, è una soluzione open source di eCommerce, attiva in Europa e America Latina.

Diventando partner di SumUp in Europa, PrestaShop punta a rafforzare le PMI europee ed estendere il loro business su ampia scala.