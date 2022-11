Sull’obbligo del Pos nuova marcia indietro del governo: sanzioni solo oltre i 60 euro di spesa

Niente multe se l’esercente si rifiuta o non può usare il Pos per pagamenti fino a 60 euro. E’ la nuova norma introdotta nella bozza della Legge di Bilancio. La norma è inserita nell’articolo 69 della Manovra: “all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “di qualsiasi importo” sono sostituite dalle seguenti: “di importo superiore a sessanta euro”, si legge nel testo.

Nei giorni scorsi era circolata l‘ipotesi che l’esenzione dal sanzionamento potesse scattare solo entro i 30 euro di spesa; ora invece arriva la notizia definitiva.

Segnali alterni o alternanza di segnali?

“La nuova correzione apportata all’articolo 69 nella bozza della Legge di Bilancio in circolazione oggi è l’ennesima nel giro di pochi giorni e, per come è scritta, appare inesatta, laddove interviene a modificare una disposizione non coordinata con il testo previgente. Le parole: “di qualsiasi importo” che il correttivo vorrebbe sostituire con “di importo superiore a sessanta euro”, non sono rubricate al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, bensì al comma 4-bis. Il testo che approderà in Parlamento, ove non fosse nuovamente modificato (ovvero corretto), sguarnisce il fianco a un percorso che si presagisce sdrucciolevole, nei meandri camerali in attraversamento. L’eco mediatica che ne accompagnerà l’incedere sottolineerà il probabile ripetersi nella ‘mossa del Cavallo’. Quale sarà l’approdo è ancora troppo presto per immaginarlo, ma possiamo comprendere la difficoltà di un abbrivio, limitandoci (per ora) a interpretare segnali alterni … o alternanza di segnali”