I clienti possono entrare nella lista d'attesa per passare al nuovo piano luxury ed ottenere lo sblocco del 5% di cashback sugli acquisti del primo mese d'iscrizione. Ecco come accedere ai vantaggi della super app [...]

Debutta Revolut Ultra, il nuovo piano di livello luxury, superiore rispetto a Plus, Premium e Metal.

Ecco come ottenere il cashback con il nuovo abbonamento dell’app Revolut, dedicato a chi sceglie uno stile di vita di lusso su misura.

Revolut Ultra, il nuovo piano top di gamma

Revolut, la super app finanziaria con 25 milioni di clienti a livello globale, lancia Ultra, un nuovo abbonamento più funzionale per persone in carriera ad alto reddito e che amano i viaggi. Rivolto a un segmento di consumatori in crescita, il nuovo piano è dedicato a chi pratica uno stile di vita di lusso.

Il nuovo piano top di gamma debutta in Regno Unito ed Europa. La super app punta a proporre un lifestyle su misura, grazie alle collaborazioni con brand del settore benessere e stile di vita luxury.

I clienti di Revolut possono effettuare l’iscrizione alla lista d’attesa per Ultra.

I vantaggi

Primo vantaggio è il cashback, abbinato ai brand preferiti dai clienti. I clienti, iscritti alla lista d’attesa, potranno ottenere il 5% di cashback sui beni acquistati nel primo mese d’utilizzo di Ultra. Il rimborso sarà disponibile solo per i clienti che completano l’iscrizione alla lista d’attesa Ultra, passando al nuovo abbonamento entro 7 giorni dall’invito.

Altro beneficio offerto dal nuovo piano top della super app è l’accesso gratuito alle lounge in oltre 1200 aeroporti.

“Molti nostri clienti sono interessati a prodotti finanziari in grado di offrire una maggiore convenienza”, commenta Tara Massoudi, General Manager Premium Products: “Si tratta di consumatori ad alto reddito, persone in carriera che vogliono costruire un reddito passivo costante e che mirano a godersi la vita, tenersi aggiornati sulle ultime tendenze e a viaggiare più volte l’anno“.

“Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti stiamo lanciando un abbonamento che offre la massima scelta e flessibilità nella gestione delle finanze. Non esiste un’offerta simile a quella che stiamo per lanciare in Europa e nessun altro player può vantare al momento un prodotto del genere. Abbiamo adottato un approccio originale per offrire una carta e un piano di abbonamento unici alle persone che amano viaggi ed esperienze di vita di alto livello”, conclude Tara Massoudi.

Nell’arco dei prossimi mesi, Ultra amplierà la gamma dei vantaggi offerti.