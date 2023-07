Revolut Reader è una nuova soluzione che permette ai professionisti di accettare pagamenti in modo sicuro. Ecco quali vantaggi offre il lettore della super app.

Debutta Revolut Reader in Italia

Revolut propone il suo primo dispositivo hardware. Revolut Reader è infatti un lettore di schede dedicato al pagamento di persona.

Dopo il debutto in Uk e Irlanda lo scorso luglio, ora sbarca in Italia per i clienti di Revolut Business e Pro, in cerca di nuovi strumenti per espandere le attività.

Il lettore esegue tutti i calcoli in automatico e archivia i dati nell’app dell’utente. L’addebito avviene in una delle 14 valute che hanno il supporto di Revolut, senza costi aggiuntivi.

I clienti possono inoltre accettare, saldare e depositare fondi in un singolo posto, nel conto Revolut Business o Pro, lo spazio per i freelance.

L’elaborazione dei pagamenti richiede meno di 5 secondi. Infine, Revolut Reader si adatta ad altri sistemi POS, attraverso una soluzione SDK/API inclusa.

I vantaggi

La super app finanziaria globale, che conta oltre 30 milioni di clienti retail, di cui 1,3 milioni in Italia, propone la sua soluzione orientata al pagamento di persona.

Rapido e portatile, Revolut Reader promette prezzi competitivi e senza costi nascosti. La soluzione prevede una commissione dello 0,8% + 0,02 euro per ogni transazione e un pagamento una tantum di 49 euro per il lettore, senza canoni mensili.

Consegnato direttamente alla porta dell’utente in 4 giorni lavorativi al massimo, dispone inoltre di prezzi personalizzati per gli utenti con volumi elevati.

Dedicato alle aziende grandi o piccole, è ideale anche per liberi professionisti e freelance, in tutti i campi, per accettare pagamenti in modo sicuro. Ovunque, sia che l’attività avvenga in un luogo fisso o in movimento.

Per chi ha conto Merchant con Revolut Business, il cliente può connettersi direttamente a Revolut Reader tramite accesso gratuito alla suite di strumenti aziendali intelligenti, come pagamenti locali e internazionali, valuta estera a tasso interbancario, IBAN per bonifici globali, richieste di pagamento eccetera.

Revolut Reader è anche disponibile per gli utenti di Revolut Pro che possono fruire del cashback dello 0,8% su tutti gli acquisti.

“Il nostro obiettivo è offrire un facile accesso ai fondi e garantire la sicurezza e la lunga durata della batteria di un dispositivo compatto e tascabile. Semplificando le operazioni ed eliminando la necessità di gestire più account e sistemi, Revolut Reader è lo strumento ideale per i nostri clienti aziendali e Pro, per facilitare la loro crescita”, commenta Luis Leal, Product Owner Acquiring.