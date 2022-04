Revolut apre nuovi corridoi di rimesse e trasferimenti internazionali e valute, ampliando così la sua rete globale.

I sette nuovi corridoi sono nei mercati Latam, Emea e Apac e coinvolgono oltre 160 Paesi e 40 valute. Ecco quali.

I sette nuovi corridoi di rimesse per trasferimenti internazionali e valute

La superapp finanziaria globale, con oltre 18 milioni di clienti globali, ha presentato sette nuovi corridoi per i clienti di:

Eurozona;

Regno Unito;

Giappone;

Singapore;

Australia.

I nuovi corridoi di rimesse supportano le sette valute locali aggiuntive e servono per trasferire denaro sui conti bancari nei seguenti Paesi:

Colombia (COP);

Nepal (NPR);

Perù (PEN);

Bolivia (BOB);

Guatemala (GTQ);

Egitto (EGP);

Costa Rica (CRC).

Inoltre, per consentire ai clienti di spedire denaro in pochi minuti, Revolut ha velocizzato i trasferimenti anche su altri corridoi:

Messico (MXN);

India (INR);

Filippine (PHP).

Maggiore accessibilità a livello globale

Specializzata nei pagamenti in valuta estera e senza confini fin dal debutto nel 2015, la superapp ha aggiornato e costantemente ottimizzato il modo in cui viaggiatori, imprenditori ed expat inviano denaro a:

community in patria;

fornitori di servizi;

partner d’affari all’estero.

Tutti i clienti Revolut possono eseguire bonifici internazionali su conti bancari in oltre 160 paesi e 40 valute, compresi alcuni dei più noti corridoi di rimesse del mondo come:

India;

Cina;

Messico;

Filippine;

Egitto.

Il costo medio per i bonifici internazionali è progressivamente sceso negli anni, ma rimane ancora troppo elevato.

Occorre raggiungere l’Obiettivo 10 di Sviluppo Sostenibile. Secondo la Banca Mondiale, la commissione media per trasferire 200 dollari in un altro Paese nel 2020 era pari al 6,5% dell’importo spedito.

Revolut non addebita commissioni per i trasferimenti internazionali in euro all’interno dell’ area SEPA per i clienti europei. Inoltre, permette fino a tre trasferimenti gratuiti al mese al di fuori dell’area SEPA per i clienti Premium e Metal, invece le commissioni partono da 0,30 euro per i trasferimenti successivi.

Infine, la velocità dei trasferimenti ora avviene in pochi minuti in tutta Europa e nei corridoi fondamentali.

La funzione di trasferimento di denaro offre la piena visibilità sullo stato delle rimesse e sulle commissioni. L’apertura di un account richiede pochi minuti ed effettuare trasferimenti immediati.

Grazie al tracker dei bonifici bancari, è possibile monitorare facilmente lo stato dei loro trasferimenti direttamente all’interno dell’app.