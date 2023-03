Revolut Negozi sbarca in Italia: cashback fino al 3%

Debutta Revolut Negozi, una nuova funzionalità della super app che rende lo shopping più conveniente. Prevede un cashback fino al 3% per risparmiare denaro durante gli acquisti di prodotti dei marchi preferiti.

Revolut Negozi: i vantaggi

La nuova funzionalità in-app di Revolut permette agli utenti di ottenere fino al 3% di cashback presso i retailer, comprando un frigorifero, un regalo di compleanno o scarpe da ginnastica. Per fare shopping, è sufficiente toccare l’icona Negozi dall’Hub dell’app Revolut.

I brand spaziano da Logitech, Lenovo, Samsung a Nike, Cisalfa Sport, Farfetch. Ma non mancano Vivino, Sephora, The North Face, oltre a rivenditori globali come Amazon, Wish e Asos.

La lista completa dei brand è disponibile nell’app e può cambiare nel tempo. Revolut Negozi permette inoltre di effettuare la ricerca di prodotti dei marchi nell’app.

Cashback fino al 3%

Il beneficio maggiore di Revolut Negozi è il cashback istantaneo fino al 3%. Si riceve per ogni acquisto effettuato con i marchi e i rivenditori prediletti.

Il cashback è indipendente dal piano che ogni cliente ha sottoscritto con Revolut. Gli utenti possono ottenerlo però se avviano il percorso di acquisto dall’app Revolut, pagando per intero con la carta della super app.

Revolut applica il cashback in automatico alla cassa. A differenza di altre soluzioni che richiedono fino a 90 giorni per restituire il cashback ai clienti, Negozi spedisce il rimborso all’istante.

I clienti dunque non possono perdere l’opportunità di risparmiare. Sono assenti limiti per ottenere cashback dall’acquisto di prodotti in una vendita. Il cashback può infatti sommarsi a codici promozionali e altri sconti, aiutando i clienti a risparmiare al massimo.

“Possiamo garantire cashback istantaneo, a differenza di altri operatori che possono richiedere fino a tre mesi per l’accredito”, commenta Christopher Guttridge, General Manager Lifestyle Products di Revolut: “Con l’aumento del costo della vita, stiamo offrendo continue innovazioni di prodotto volte a soddisfare le esigenze e le aspirazioni finanziarie quotidiane dei nostri clienti, assicurando loro un maggiore controllo finanziario. Negozi aiuta i nostri clienti a ottenere il massimo da ogni centesimo”.