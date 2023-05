Revolut debutta in Brasile, dove la super app offre un conto multivaluta e investimenti in criptovalute nel suo primo Paese dell’America Latina. Ecco le novità dal Web Summit di Rio.

Revolut sbarca in Brasile

I fondatori Nik Storonsky e Vlad Yatsenko hanno annunciato il devutto di Revolut in Brasile, in occasione della tech conference globale Web Summit di Rio.

WHITEPAPER Cosa si può chiedere a ChatGPT? Scarica la guida 2023: consigli per l’uso, esempi ed opinioni Agrifood CRM

Revolut offre nel primo Paese dell’America Latina, dove debutta, un conto multivaluta e investimenti in criptovalute.

Prevede un team sul campo, compreso il CEO locale Glauber Mota (ex BTG Pactual). La super app in Brasile punta ad accedere ai suoi corridoi di rimesse e ad incrementare l’adozione dei servizi digitali.

Il conto globale di Revolut aprirà servizi di cambio valuta e rimesse in 27 valute. Intanto vanta una carta accettata in più di 150 Paesi. Il cambio valuta è accessubile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo ai clienti di comprare valuta estera a tassi vantaggiosi. Si applicano i limiti d’uso equo FX e i markup del fine settimana.

I brasiliani hanno totalizzato volumi di spese all’estero più che raddoppiati nel 2022, per 12 miliardi di dollari complessivi. Cresce la domanda di accesso alle criptovalute con oltre dieci milioni di investitori individuali in Brasile

Come iscriversi

Da oggi, grazie a un’adozione graduale, i clienti in lista d’attesa ricevono l’invito a iscriversi a Revolut. La waiting list sarà dunque disponibile per i brasiliani in tutto il Paese.

Grazie al debutto in Brasile, Revolut si distingue dalle alternative locali. Infatti i concorrenti esistenti permettono unicamente opzioni di cambio in dollari o euro, in conti differenti, con transazioni effettuate durante l’orario lavorativo.

“Il Brasile è un mercato entusiasmante per Revolut”, commenta Nik Storonsky, co-fondatore e CEO, “e detiene un enorme potenziale per la nostra espansione globale. La nostra missione è favorire un’economia senza confini con prodotti finanziari accessibili e facili da usare e che consentano ai nostri clienti di utilizzare il proprio denaro in modo efficiente. Inizieremo con l’account globale e gli investimenti in criptovalute, ma questo è solo l’inizio”.