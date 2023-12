Qonto ha completato il processo di integrazione di Penta. A luglio 2022, le due aziende si sono unite per rafforzarsi nella gestione finanziaria digitale per le PMI e velocizzare la generazione del valore aggiunto per i propri clienti. Ecco gli obiettivi 2024.

Qonto: terminata l’integrazione di Penta

Il processo di completamento dell’integrazione della fintech tedesca da parte di Qonto si è appena concluso, dopo l’unione delle competenze dello scorso luglio.

Avviata l’integrazione dei due team, è iniziato il passaggio graduale dei clienti esistenti della fintech tedesca verso la piattaforma Qonto.

Da gennaio 2024, la soluzione europea di business finance management opererà solo con il proprio brand in Germania.

Si apre un nuovo capitolo per Qonto

Qonto ora conta oltre 400.000 clienti business in Francia, Germania, Italia e Spagna, con un team di oltre 1.300 dipendenti dislocati in 5 uffici.

Intanto l’azienda s’impegna a identificare le future leve di crescita. Nel 2024 i principali pilastri dello sviluppo di Qonto saranno i prodotti, su misura per le Pmi e strutturati per i team finanziari e l’espansione internazionale (per aumentare le quote di mercato in Germania, Italia e Spagna). Altri obiettivi consistono nel raggiungere la redditività a livello di gruppo entro la fine del 2025 e realizzare un’azienda sostenibile, inclusiva e diversificata, nel segno della Corporate Social Responsibility.

“Il completamento dell’integrazione di Penta è un momento importante per Qonto, non solo per la Germania. Il nostro obiettivo in Europa è ambizioso: entro il 2025, vogliamo diventare la soluzione finanziaria di riferimento per un milione di PMI“, ha commentato Alexandre Prot, co-founder e CEO di Qonto.