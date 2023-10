Questo lancio rappresenta un'ulteriore evoluzione in direzione della trasformazione in soluzione all-in-one. Obiettivo: accedere alle offerte di finanziamento in un clima di incertezza economica [...]

Qonto apre la nuova sezione finanziamenti per supportare le necessità delle Pmi italiane.

La soluzione europea di business finance management lancia la nuova piattaforma di finanziamenti istantanei, a cui hanno già aderito tre partner fintech. Ecco quali.

Su Qonto sbarca la sezione Finanziamenti: ecco i partner

La nuova sezione Finanziamenti su Qonto permette ai clienti di decidere le proposte dei partner. Possono sfogliarle nell’ambito dei finanziamenti per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Alla nuova piattaforma di finanziamento hanno già aderito tre partner: October, storico alleato di Qonto nel campo dei finanziamenti, ViceVersa e faicredit.

L’obiettivo è quello di offrire ai clienti Qonto la possibilità di accedere alle opportunità di finanziamento in un clima di incertezza economica.

Nel dettaglio, Qonto offre al partner scelto un’autorizzazione sicura per l’accesso alle informazioni dell’account del cliente, in modo da accelerare l’elaborazione la richiesta di finanziamenti istantanei in pochi clic.

Una volta approvata la domanda, il deposito dei fondi avverrà direttamente sul conto Qonto. La novità permette ai clienti di ampliare il ventaglio delle offerte di finanziamento a cui accedere. Inoltre possono risparmiare anche tempo attraverso una procedura fluida, che taglia gli inserimenti manuali.

Attraverso “la nostra soluzione di embedded finance, Bridge, che consente di installare la nostra tecnologia all’interno di qualunque piattaforma”, afferma Matteo Masserdotti, Co-founder e Ceo di Viceversa, l’integrazione permette ai clienti dei nostri partner di “accedere a capitali per la crescita online della propria attività, in modo veloce e flessibile”.

Le necessità di finanziamento dei clienti Qonto sono molto varie, dunque l’azienda ha deciso di selezionare e integrare partner con offerte complementari, rispondendo alle esigenze di finanziamento della maggioranza dei clienti.

Con le diverse offerte dei partner, i clienti Qonto in Italia hanno ora la possibilità di accedere a diverse tipologie di finanziamento, potendo fare affidamento sulla flessibilità sia sugli importi che sui periodi di rimborso.

Verso la soluzione all-in-one

Questo debutto rappresenta per Qonto un’ulteriore evoluzione in direzione della trasformazione in soluzione finanziaria aziendale all-in-one Pmi e professionisti in Europa.

Il lancio punta infatti ad offrire alle Pmi e ai professionisti mezzi di finanziamento diversificati e adatti alle loro esigenze. Qonto guarda all’estensione ai partner presenti nella sezione. Inoltre s’impegna allo sviluppo di ulteriori prodotti e servizi in questa direzione.

“Siamo felici di poter fornire ai nostri clienti delle soluzioni di finanziamento, grazie alla collaborazione con i partner October, ViceVersa, e faicredit”, commenta Mariano Spalletti, Managing Director di Qonto in Italia ha commentato: “Siamo consapevoli che l’accesso ai finanziamenti rappresenta una vera e propria necessità per le PMI di ogni settore, e con il lancio della nuova piattaforma continuiamo ad ampliare la nostra offerta di servizi finalizzati a rispondere alle necessità dei clienti locali e a sviluppare soluzioni ad hoc per supportare le PMI italiane nel loro percorso di crescita”.