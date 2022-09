kevin è la payment tech company che lancia anche in Italia la sua infrastruttura di nuova generazione per i pagamenti da conto a conto, compresi quelli A2A per l'eCommerce. Ecco chi è la new entry che mette in collegamento diretto venditore e acquirente [...]

Nel terzo anniversario di PSD2 e Open banking, il 14 settembre è entrata nel mercato italiano kevin, l’azienda che mette in collegamento diretto il venditore e l’acquirente.

La new entry è una tech company specializzata in pagamenti che ha creato un’infrastruttura di nuova generazione così capillare da assicurare transazioni finanziarie da conto a conto. Ecco chi è il nuovo player che, via API, collega oltre 7 mila aziende in 27 mercati europei.

PSD2 e Open banking, arriva kevin

Il 14 settembre ha compiuto tre anni la PSD2 (Payment Services Directive), nata per rinnovare il quadro normativo che regola i pagamenti digitali in Europa.

La normativa è stata varata con un duplice scopo. Da un lato, punta a proteggere e ottimizzare i processi di acquisto dei consumatori finali, per blindare la sicurezza. Dall’altro lato, rende il mercato dei pagamenti digitali più aperto promuovendo l’ingresso di nuovi player di terze parti.

La PSD2, infatti, obbliga le banche a rendere accessibili a terze parti le informazioni dei conti correnti dei propri clienti, attraverso le API e previo consenso.

Questo processo ha inaugurato l’era dell’Open Banking, offrendo opportunità per numerose nuove realtà fintech. Nel terzo anniversario di PSD2 e Open banking, nel mercato italiano entra kevin, tech company specializzata in pagamenti da conto a conto.

Dati e pagamenti, le due strade aperte

Nella prima fase di attuazione, la PSD2 ha visto la maggioranza dei nuovi player dell’Open banking concentrarsi sul fronte delle informazioni: Account Information Service (AIS) ovvero l’accesso alle informazioni sui conti degli istituti di credito. In questa nuova fase, i nuovi provider si sono invece focalizzati nell’analisi del comportamento di spesa degli utenti. Hanno fruito dell’unione dei dati aggregati in un’unica piattaforma di vari istituti bancari.

La PSD2 ha permesso, inoltre, la creazione di nuovi servizi sul fronte dei pagamenti. Sono nati i servizi Payment Initiation Service (PIS), in grado di migliorare la gestione delle transazioni, attraverso piattaforme autorizzate a gestire ordini di pagamento sul conto dell’utente.

Il fronte dei pagamenti è l’area di mercato più recente e presenta un elevato potenziale di sviluppo, tuttora in parte inespresso.

In questo mercato opera kevin che, in un triennio di attività, ha realizzato un’infrastruttura tecnologica di nuova generazione così capillare da assicurare transazioni finanziarie end-to-end dirette e sicure.

PSD2 e Open banking, il ruolo di kevin

kevin è un player specializzato nei pagamenti online e in-app A2A (account to account). In Europa detiene la più ampia copertura di API bancarie PSD2 del mercato. Infatti, collega via API oltre 7 mila aziende in 27 mercati europei.

L’infrastruttura per i pagamenti account based di kevin abilita la transazione digitale diretta da un conto bancario a quello del beneficiario, offrendo importanti benefici a merchant e partner.

Fiore all’occhiello di kevin sono i pagamenti A2A sono più convenienti per i servizi di eCommerce. La disintermediazione tagliano le commissioni, rispetto alle carte e altre piattaforme digitali di pagamento. Sono più rapidi e sicuri, in quanto permettono flussi più veloci. Infatti, minori reindirizzamenti permettono un’esperienza di pagamento più fluida e tutelata dal rischio di truffe. Sono infine compatibili con i dispositivi mobili e consentono più opzioni di personalizzazione.

kevin mette in collegamento diretto il venditore e l’acquirente. Nel mercato italiano, l’azienda fa da apripista nell’open banking dei pagamenti, all’insegna della disruption e della sicurezza.

“Quello dell’Open Banking è un settore ancora vergine e per molti inesplorato”, commenta Filippo Bergamin, Country Manager Italy di kevin. “Siamo consapevoli, dunque, che il nostro ruolo di pionieri comporterà un impegno in termini di divulgazione e di educazione per far aprire il mercato a tutte le straordinarie opportunità di questa rivoluzione dei pagamenti digitali”.

“Con il servizio tech-fin offerto da kevin. siamo in grado di eliminare tutte le fasi di intermediazione dei processi di pagamento, azzerando le commissioni e le spese di gestione invisibili, rafforzando al contempo la sicurezza delle transazioni”, conclude Bergamin, affermando che l’azienda si impegna a supportare i merchant italiani “con tutto il nostro know-how con l’obiettivo di sviluppare un processo di crescita sempre più sostenibile per tutti”.