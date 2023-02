Payment Orchestra di Axerve inaugura un nuovo approccio con un impatto concreto sull’eCommerce.

Le piattaforme multi-PSP e multi-acquirer scommettono sull’iper-personalizzazione dell’esperienza di pagamento.

Payment Orchestra di Axerve

Le soluzioni di payment orchestration sono le piattaforme multi-PSP e multi-acquirer in grado di orchestrare i pagamenti. Si comportano come un direttore d’orchestra con i suoi orchestrali. Per rimanere competitivi sul mercato, l’orchestrazione dei pagamenti permette di rispondere a esigenze sempre più avanzate.

Nel contesto di un mercato fortemente competitivo e interconnesso, la velocità delle transazioni, l’accesso ai metodi di pagamento preferiti, affidabilità e sicurezza rappresentano fattori differenzianti e discriminanti per emergere.

La combinazione di tutti questi elementi genera l’incremento delle conversioni, traducendosi, dunque, in un concreto impatto sul business.

I vantaggi

Secondo Axerve, solo un punto di accesso con più provider e differenti integrazioni per elaborare i pagamenti risponde ai problemi da risolvere per gli esercenti, soprattutto quelli di grandi dimensioni.

Motori basati su intelligenza artificiale orientano ogni transazione tramite i percorsi più performanti, coordinando ogni metodo di pagamento integrato nella piattaforma di orchestrazione.

L’approccio offre il vantaggio di semplificare il processo di incasso e permette agli esercenti di ridurre i costi, sia economici che operativi. Al contempo ai clienti promette un’esperienza senza attriti di check-out.

L’orchestrazione dei pagamenti è dunque strategica per tutte le imprese operanti su mercati globali. Risponde ad abitudini d’acquisto eterogenee. Deve anche poter usufruire della semplificazione dei processi necessari alla gestione dei rapporti con fornitori e normative dei singoli Paesi. Inoltre deve gestire in maniera efficace gli incassi cross-border.

Entro il 2027, secondo Business Research Insights, il mercato dell’orchestrazione dei pagamenti è destinato a sfiorare i 5 miliardi di dollari di valore. Conun CAGR del 25,8% nell’arco 2021-2027.

“La payment orchestration si sta dimostrando l’unica risposta efficace ad uno scenario in continua evoluzione”, commenta Alessandro Bocca, ceo di Axerve: “Integrando più operatori di pagamento è possibile completare in modo rapido e sicuro qualsiasi transazione locale o internazionale, a prescindere dalla valuta, dal Paese di provenienza e dal metodo utilizzato. Solo lo sviluppo di dinamiche di cross-selling omnicanale può rendere il consumatore di oggi, sempre più esigente ed evoluto, appagato da un’esperienza d’acquisto fluida, personalizzata e tagliata sulle proprie esigenze ed aspettative. Allo stesso tempo l’orchestrazione dei pagamenti offre all’esercente un’esperienza di incasso iper-personalizzata, fondamentale per ridurre i costi, ottimizzare le vendite e per avere gli strumenti necessari a garantire customer journey di una clientela sempre più eterogenea e internazionale”.