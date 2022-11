La collaborazione tra Axerve e Tot è frutto dell'intenzione comune di aiutare i merchant nel loro percorso di crescita e sviluppo. Ecco come [...]

La partnership tra Axerve e Tot favorisce il processo di digitalizzazione delle Pmi.

La collaborazione punta ad aiutare i merchant italiani nel loro percorso di crescita. Ecco come.

Al centro la digitalizzazione delle Pmi

In base all’accordo, Axerve renderà disponibile in maniera agevolata per i suoi clienti il banking digitale di Tot.

Tot è la fintech nata per semplificare la gestione amministrativa e finanziaria di liberi professionisti, microimprese ed esercizi commerciali. Si concentra nel rispondere alle esigenze di aziende di piccole dimensioni.

Alle Pmi Tot offre un conto aziendale e una carta Visa Business Credit, una soluzione in continua evoluzione. Il conto, i servizi digitali di banking e l’accesso al credito e pagamenti fanno leva su una user experience facile e immediata, tipica di una challenger bank.

WHITEPAPER Pagamenti digitali: la sfida si contende sul campo dell’Intelligenza Artificiale Pagamenti Digitali Digital Payment

Al conto sono legati una Visa Business Credit, il pagamento degli F24 e transazioni contactless tramite Google Pay. Il modello di Tot rende la carta “dual-mode”, un prodotto sempre incluso nel canone e senza costi di emissione. Inoltre, è in grado di passare dalla modalità debito a quella di credito, e viceversa, senza doverne richiedere una nuova. Lo strumento è flessibile e permette di pagare i propri acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

La partnership fra Axerve e Tot

L’alleanza tra Axerve e Tot è frutto dell’intenzione comune di aiutare i merchant nel loro percorso di crescita e sviluppo.

La combinazione delle soluzioni di pagamenti e banking digitali, infatti, favorisce il processo di digitalizzazione delle Pmi.

“La partnership con Tot rispecchia la filosofia di Axerve”, commenta Alessandro Bocca, CEO di Axerve: “Da oggi i merchant nostri clienti possono utilizzare un servizio di banking digitale che semplifica la gestione amministrativa e finanziaria. Il nostro obiettivo è ridurre il gap digitale che caratterizza le realtà commerciali di piccole e medie dimensioni offrendo soluzioni che mettono al centro la semplicità di accesso e la qualità del servizio”.

“Per la clientela italiana, anche viste le ultime normative, avere un POS è un’esigenza commerciale”, conclude Bruno Reggiani, COO e Co-Founder di Tot: “Abbiamo quindi aggiunto alla nostra offerta questo elemento, molto richiesto dalla community di imprenditori, per continuare a rispondere ai loro bisogni con l’obiettivo di essere il miglior conto per microimprese e professionisti. I merchant rappresentano per noi un target chiave e la partnership con Axerve ci permetterà di servirli al meglio, con un’offerta ancora più completa, unendo l’esperienza full online di Tot con i pagamenti «fisici»”