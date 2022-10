La partnership fra Nexi e illimity punta a portare le soluzioni di incasso della PayTech su b-ilty.

Il primo business store digitale offre servizi finanziari a supporto delle piccole e medie imprese. Inoltre, Nexi si allea a GoHenry Group. per incentivare i pagamenti digitali e focalizzarsi sull’educazione finanziaria.

Partnership fra Nexi e illimity a sostegno delle Pmi

B-ilty, l’offerta digitale di servizi bancari e di credito di illimity e dedicato alle Pmi, si amplia. Ora accoglie le soluzioni di incasso digitale di Nexi.

Alle PMI italiane, basta accedere alla piattaforma b-ilty, per noleggiare o acquistare i prodotti e i servizi di incasso di Nexi. Potranno così accettare ogni tipologia di pagamento in maniera pratica, rapida e sicura.

Tramite il portale Nexi, le piccole e medie imprese potranno selezionare il prodotto più adatto alle proprie necessità. La sottoscrizione del contratto è completamente digitale. Ciò renderà la user experience comoda e veloce. Imprenditori e PMI potranno eseguire l’operazione dal proprio ufficio, in ogni orario: senza necessità di recarsi in filiale e in modalità paperless.

Nexi, insieme alla piattaforma b-ilty, metteranno a disposizione delle Pmi un’offerta in grado di sostenerle in un mercato competitivo. Infatti, solo il ricorso alle tecnologie best in class aiuta ad affrontare le esigenze di varie categorie merceologiche.

I dettagli

Nexi garantisce affidabilità e disponibilità di un Relationship Manager personale per ciascun cliente b-ilty, oltre al call center professionale (Smart Care) di illimity e disponibile 7 giorni su 7.

“La partnership con illimity”, commenta Giulio Vasconi, Head of Marketing Merchant & Services Solutions di Nexi, “ci consente di muovere un altro passo fondamentale nella diffusione di soluzioni di incasso digitale”. “Capaci di intercettare le esigenze delle PMI”, l’alleanza assicura loro “concreti vantaggi in termini di efficienza, velocità, affidabilità”. Ma anche “incremento del business, oltre che di rispetto degli ultimi requisiti legislativi”.

“b-ilty nasce, infatti, per semplificare la vita delle PMI”, conclude Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, “la costante evoluzione dell’offerta continuerà quindi a seguire questa direttrice per anticipare le sempre nuove e diverse esigenze degli imprenditori”.

Partnership fra Nexi e GoHenry Group

L’alleanza fra Nexi e GoHenry Group punta ad accelerare la diffusione a livello globale della principale fintech britannica dedicata ai giovani, incentivando i pagamenti digitali e l’educazione finanziaria.

Nexi, infatti, occupa la posizione ideale per supportare il go-to-market di GoHenry. Merito della solida esperienza maturata in Italia nei wallet digitali per i giovani con YAP e in qualità di paytech europea.

“Nel 2019 abbiamo lanciato in Italia YAP, una app di pagamento per gli under 30, che ad oggi ha introdotto un milione di giovani ai pagamenti digitali, consentendo loro di utilizzarli in modo consapevole e sicuro”, sottolinea Edoardo Giorgetti, Responsabile di YAP del Gruppo Nexi: “Questa nuova partnership ci consentirà di continuare il nostro percorso di educazione dei consumatori di domani a un utilizzo ottimale dei pagamenti digitali, supportando il go-to-market del Gruppo GoHenry a livello europeo. É un accordo in linea con il nostro obiettivo di rafforzare le fintech europee come parte di una più ampia evoluzione del mercato verso i pagamenti integrati e le proposte di pay-as-a-service”.

I fondi verranno investiti per accrescere la presenza globale di GoHenry, con piani per il lancio di Pixpay in Italia entro la fine dell’anno. Tutto a vantaggio dell’espansione di GoHenry. Il gruppo ha mosso i suoi passi nello spazio Junior ISA in UK. Inoltre ha introdotto lezioni finanziarie a sfondo ludico chiamate ‘Money Missions’ per supportare ulteriormente l’educazione finanziaria dei giovani.