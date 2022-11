L’adozione della piattaforma pagoPA in sanità riguarda la gestione dei ticket sanitari (posizioni debitorie di pagoPA). Si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e digitale del nostro Paese, tracciata dal PNRR.

L’obiettivo sfidante è quello di offrire ai cittadini una piattaforma che possa garantire l’interoperabilità tra i diversi servizi della Pubblica Amministrazione. Ecco come rende il pagamento rapido e sicuro.

PagoPA in sanità

L’adozione di pagoPA in ambito sanitario è un tema articolato. Sono infatti molteplici i fattori coinvolti nell’erogazione del servizio di gestione delle posizioni debitorie. In particolare si assiste a due momenti ben distinti, ma fra loro complementari per finalizzare l’operazione: la gestione e la pubblicazione del ticket sanitario; e il relativo pagamento.

La gestione del ticket prevede un’articolata attività di integrazione tra il gestionale dell’ASL e la piattaforma regionale di pubblicazione delle posizioni debitorie pagoPA.

Questo servizio è definito “Partner Tecnologico”. Permette infatti di ricevere dal gestionale dell’ASL il ticket da pubblicare. Ha il compito di comunicare l’avvenuto pagamento al gestionale dell’ASL e, dunque, produrre la rendicontazione dettagliata del flusso finanziario degli incassi.

Il pagamento del ticket sanitario, invece, può essere effettuato in diverse modalità e in molteplici punti di accettazione, abilitati alla gestione del pagamento tramite piattaforma pagoPA.

L’erogazione del servizio all’interno dell’ASL prevede l’esecuzione in ottemperanza alle norme previste da pagoPA. Il tutto avviene tramite un prestatore di servizi di pagamento abilitato.

L’ASL può mettere a disposizione dei propri utenti i pagamenti presso le proprie sedi, adottando una soluzione integrata. Essa comprende: il proprio Gestionale del CUP, i Terminali di pagamento (POS presso CUP, sportelli self-service, intramoenia) e infine un prestatore di servizi abilitato alla gestione del pagamento pagoPA.

L’integrazione fra PayTipper, Argentea e GPI

PayTipper, Argentea e GPI hanno realizzato la completa integrazione tra il Gestionale CUP di GPI, i terminali POS di Argentea e il prestatore di servizi di pagamento pagoPA PayTipper.

L’integrazione mette a disposizione delle aziende sanitarie una soluzione modulare. L’hanno adottata due Istituti ospedalieri, per la gestione dei pagamenti delle prestazioni sanitarie tramite piattaforma pagoPA. Funziona presso gli sportelli di accettazione o postazioni di pagamento self-service dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli e dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”.

L’integrazione prevede l’attivazione del pagamento con POS dei ticket sanitari attraverso pagoPA.

Argentea e GPI, società capogruppo, hanno infine sviluppato un set di soluzioni per supportare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In particolare, A4PAPos è la soluzione POS realizzata per gestire i pagamenti dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione, tramite pagoPA.