L'evento, focalizzato sulle nuove modalità dei pagamenti digitali, sarà in diretta streaming. Ecco come partecipare [...]

Netcomm Focus Digital Payment si svolge il 28 giugno 2023, dalle 14.15. Ecco come registrarsi e come seguire l’evento dedicato ai pagamenti digitali nell’ambito dell’eCommerce. Dal Buy now pay Later (Bnpl) all’euro digitale.

Netcomm Focus Digital Payment: l’agenda

Il 28 giugno Roberto Liscia, presidente Netcomm, aprirà Netcomm Focus Digital Payment alle 14.15, con un keynote sul ruolo e le sfide dei pagamenti nel nuovo contesto dell’eCommerce.

Seguirà alle 14.30 Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio Innovative Payments e Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano. Portale spiegherà l’evoluzione dei pagamenti digitali, dal Buy now pay Later (Bnpl)

Alle 14.45 Roberto Liscia e Giuseppe Virgone, CEO di Hype illustreranno invece l’evoluzione dei servizi finanziari, dalla PA al Fintech.

Modererà, inoltre, la tavola rotonda su consumatori e tendenze di mercato Roberto Liscia, Giorgio Aretino, direttore Online Marketing ed E-Commerce, TicketOne, Daniela Denise Demarco, direttore e a capo dell’eCommerce DTC di Samsung Electronics Italia, Giovanni Vattani, Global Customer Operations – Collection&Credit di Enel.

Alle 15.45 Piergiorgio Petrolo, responsabile CVM, PostePay SpA, farà il punto sull’innovazione come leva d’ingaggio e fidelizzazione per PostePay.

La tavola rotonda sui pagamenti come leva di engagement del cliente si svolgerà alle 16, con Silvia Elia, Legal Counsel, Public Affairs di Netcomm, Stefano Celada Head of Group Treasury di MSC Cruises, Luigi J.L. Head of Marketing & Operations for South Europe di Ant Group per Alipay+, Gloria Pentimalli Director Commercial Finance & Analytics di QVC, Giulio Siniscalco, Direttore Commerciale di Edenred Italia.

Dopo la pausa caffè, alle 17, Silvia Elia intervisterà Iwona Milulska ,Director of Sales & Business Development di Finaro.

William Olgiati GM EU Payment Acceptance & Experience di Amazon, parlerà di customer engagement generata dai clienti alle 17.30.

Infine Silvia Elia modererà l’ultima tavola Federico Masi CEO & Co-founder di FlowPay, Roberto Natale Head of E-commerce & Trade Marketing di Farmacia Loreto Gruppo Farmacie Italiane, Ravenio Parrini Consigliere Senior di Banca d’Italia, Nadir Snouno Ufficio Innovazione di ABI. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Liscia.

Come registrarsi e come seguire l’evento dedicato ai pagamenti digitali

Per seguire l’evento del 28 giugno in diretta streaming, basta registrarsi sul sito. La partecipazione in presenza è solamente su invito ed è riservata ai Soci Netcomm, al management di aziende brand e retailer.