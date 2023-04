L'app MooneyGo supera i 2 milioni di utenti

L'app è stata premiata come “Prodotto dell’anno 2023” nella categoria “Servizi per la mobilità”. Ecco quali vantaggi offre [...]

L’app MooneyGo offre una vasta scelta di servizi di mobilità. Ora ha ricevuto il premio di “Prodotto dell’anno 2023” nella categoria “Servizi per la mobilità”. Ecco quali vantaggi offre.

App MooneyGo: prodotto dell’anno 2023

L’app MooneyGo spazia dal pagamento dei parcheggi all’acquisto di biglietti per treni, bus, metro, dalla corsa in taxi allo sharing di monopattini.

Con l’84,4% delle preferenze, ha ottenuto il riconoscimento “Eletto Prodotto dell’Anno 2023” per la categoria “Servizi per la mobilità”.

Nel dettaglio, il 95,6% degli intervistati ha espresso un altro grado di soddisfazione nell’uso dell’app, mentre il 73% ne ha rilevato il contenuto di innovazione nella categoria.

I consumatori apprezzano MooneyGo soprattutto per la sua semplicità, velocità e sicurezza (39% delle risposte). Piace perché semplifica gli spostamenti e la loro pianificazione (34%). Inoltre è totalmente digitale (30%), permettendo di condurre uno stile di vita sostenibile (21%).

Nella categoria degli over 65, il 100% considera molto soddisfacente l’utilizzo di MooneyGo che, sotto il profilo dell’innovazione, viene premiata perché è gratuita, pratica, flessibile e comoda.

La soddisfazione dei consumatori nell’utilizzo di MooneyGo è pari al 71% tra coloro che, sicuramente o molto probabilmente, comprerebbero di nuovo il servizio.

Servizi mobilità

L’app MooneyGo offre la più ampia gamma di servizi di mobilità in Italia, consentendo di pagare il parcheggio su strisce blu, comprare biglietti e abbonamenti di autobus, metro e altri mezzi di varie aziende di trasporto in tutta Italia, per spostarsi in città e fuori anche con treni e pullman, anche su tratte lunghe.

Inoltre permette di trovare e pagare monopattini in sharing direttamente via app in vari centri urbani, oltre a prenotare e pagare il taxi. MooneyGo individua il percorso migliore per arrivare a destinazione e permette di acquistare immediatamente tutti i titoli di viaggio necessari.

L’opzione “Infomobilità” permette di consultare gli orari dei treni e gli aggiornamenti in tempo reale.

L’applicazione in cifre

Ha superato la soglia dei 2 milioni di utenti registrati e conta oltre 300 comuni coperti in tutta Italia. In questi Comuni permette di pagare le strisce blu.

“Un prestigioso riconoscimento che premia l’impegno di Mooney nell’offrire ai consumatori uno strumento comodo, sicuro e tecnologicamente evoluto che ci rende particolarmente orgogliosi”, commenta Matteo Concas, General Manager Digital & Mobility Services di Mooney: “I riscontri ricevuti dai consumatori intervistati sono una conferma in più che la strada intrapresa con MooneyGo è quella giusta e proseguiremo con novità altrettanto entusiasmanti”.